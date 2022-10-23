أسعار العملات اليوم الأحد 23-10-2022 ببداية التعاملات في مصر

سجلت أسعار العملات اليوم الأحد 23-10-2022، مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية البنكية، تباينًا نسبيًا، ويستعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا يوميًا عن أسعار 6 عملات عربية وأجنبية وهي: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، وفقًا لمتوسط الأسعار في البنك المركزي المصري، وعدد من البنوك المصرية والخاصة والعربية والإسلامية والأجنبية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بالفروع المنتشرة على مستوى الجمهورية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 19.63 جنيه للشراء، و 19.70 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.23 جنيه للشراء، و 19.32 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.10 جنيه للشراء، و 22.20 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.22 جنيه للشراء، و 5.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 63.17 جنيه للشراء، و 63.49 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.34 جنيه للشراء، و 5.36 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 للبيع.

بنك مصر: 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 للبيع، بحسب أسعار العملات.

البنك التجاري الدولي: 19.65 جنيه للشراء، و 19.71 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 19.68 جنيه للشراء، و 19.71 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

مصرف أبوظبي الإسلامي: 19.09 جنيه للشراء، و 19.44 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.05 جنيه للشراء، 19.43 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.07 جنيه للشراء، و 19.44 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 19.05 جنيه للشراء، و 19.43 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 21.71 جنيه للشراء، و 22.27 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 21.71 جنيه للشراء، و 22.27 للبيع، وفق أسعار العملات.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 21.76 جنيه للشراء، و 22.29 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 21.73 جنيه للشراء، و 22.29 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 5.21 جنيه للشراء، و 5.24 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.21 جنيه للشراء، و 5.24 للبيع.

بنك مصر: 5.21 جنيه للشراء، و 5.23 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 5.23 جنيه للشراء، و 5.24 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 60.91 جنيه للشراء، و 63.50 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 61.97 جنيه للشراء، و 63.57 للبيع.

بنك مصر: 60.93 جنيه للشراء، و 63.50 للبيع، وفق أسعار العملات.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 62.47 جنيه للشراء، و 63.49 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

مصرف أبوظبي الإسلامي: 5.35 جنيه للشراء، و 5.36 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.34 جنيه للشراء، و 5.36 للبيع.

بنك مصر: 5.34 جنيه للشراء، و 5.36 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 5.28 جنيه للشراء، و 5.39 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.