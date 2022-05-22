أسعار العملات اليوم الأحد 22-5-2022 في مصر

أظهرت التداولات الصباحية داخل البنوك استقرار أسعار العملات اليوم الأحد 22 مايو 2022 داخل عدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة فى السوق المحلية، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

واستقرت أسعار العملات في بداية التعاملات على شاشات التداولات، ليحافظ سعر اليورو على مستواه ببنك مصر مقابل الجنيه المصري عند 19.97 جنيه للشراء، و20.12 جنيه للبيع.

وفي آخر تعاملات لأسعار العملات استقرت الريال السعودي إلى 4.89 جنيه للشراء، و4.91 للبيع، وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 18.35 جنيه للشراء، و18.42 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

كما أظهرت التعاملات الصباحية داخل بنك قناة السويس استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري على 18.33 جنيه للشراء، و18.43 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 19.95 جنيه للشراء، و20.13 جنيه للبيع.

وحافظ سعر سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري إلى 4.87 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 24.02 جنيه للشراء، و24.23 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

من ناحية أخرى، وصل سعر صرف اليورو داخل أكبر البنوك الحكومية البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري إلى 19.94 جنيه للشراء، و20.12 جنيه للبيع،

وبلغت مستويات سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى 18.35 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي، وسجل سعر صرف الريال السعودي 4.97 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك العربي الأفريقي الدولي

وحافظ سعر الدولار داخل البنك العربي الأفريقي الدولي أمام الجنيه المصري على 18.33 جنيه للشراء، و18.43 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 19.95 جنيه للشراء، و20.13 جنيه للبيع.

واستقرت العملات العربية وصل سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري إلى 4.87 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 24.02 جنيه للشراء، و24.23 جنيه للبيع.