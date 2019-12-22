أسعار العملات اليوم الأحد 22-12-2019 في مصر

تنشر جريدة “المال” أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه فى البنوك المصرية بداية تعاملات اليوم الأحد 22-12-2019 والتى تتباين من بنك لآخر حسب سياسة العرض والطلب التى تستند عليها منظومة تحرير سعر الصرف التى دشنها البنك المركزى المصرى مطلع نوفمبر 2016 ، كأحد متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى جرى تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.

أسعار العملات الاجنبية بالبنك الأهلى

سجل سعر الدولار 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى ، كما بلغ سعر اليورو 17.77 جنيه للشراء و 17.9 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 20.76 جنيه للشراء و 21.34 جنيه للبيع ، وحقق الدينار الكويتى 52.42 جنيه للشراء و 53 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.25 جنيها و4.38 جنيها

اسعار العملات الاجنبية ببنك مصر

سجل سعر الدولار 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع ببنك مصر ، كما بلغ سعر اليورو 17.72 جنيه للشراء و 17.92 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 20.80 جنيه للشراء و 21.01 جنيه للبيع ، وحقق الدينار الكويتى 52.3 جنيه للشراء و 53 جنيه للبيع لدى بنك مصر ، وبلغ سعر الريال السعودى 4.25 جنيها و4.38 جنيها

اسعار صرف العملات الأجنبية ببنك القاهرة

سجل سعر الدولار 15.99 جنيه للشراء و 6.09 جنيه للبيع ببنك مصر ، كما بلغ سعر اليورو 17.77 جنيه للشراء و 17.91 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 20.91 جنيه للشراء و 20.09 جنيه للبيع ، وحقق الدرهم الاماراتي 4.35 جنيه للشراء و 4.38 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الريال السعودى4.25 جنيها و4.29 جنيها .

اسعار العملات الاجنبية أمام الجنيه بالبنك التجارى الدولى

سجل سعر الدولار 15.88 جنيه للشراء و 16.08 جنيه للبيع ببنك مصر ، كما بلغ سعر اليورو 17.76 جنيه للشراء و 17.92 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 20.91 جنيه للشراء و 20.06 جنيه للبيع ، وحقق الدينار الكويتى 52.25 جنيه للشراء و 53 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الريال السعودى 4.24 جنيها و4.29 جنيها .

اسعار العملات الاجنبية بالبنك العربى الافريقى الدولى

سجل سعر الدولار 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع ببنك مصر ، كما بلغ سعر اليورو 17.76 جنيه للشراء و 17.93 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 20.77 جنيه للشراء و 21.13 جنيه للبيع ، وحقق الدينار الكويتى 52.5 جنيه للشراء و 53.4 جنيه وبلغ سعر الريال السعودى 4.23 جنيها و4.28 جنيها .

متوسط اسعار العملات فى البنك المركزى

سجل متوسط سعر الدولار 15.97 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع وفقا لموقع البنك المركزى المصرى اليوم الاحد ، كما بلغ سعر اليورو 17.77 جنيه للشراء و 17.92 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 20.91 جنيه للشراء و 21.09 جنيه للبيع ، وحقق الدينار الكويتى 52.6 جنيه للشراء و 53.05 جنيه للبيع لدى بنك مصر ، وبلغ سعر الريال السعودى 4.25 جنيها و4.29 جنيها .