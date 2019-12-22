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أسعار العملات اليوم الأحد 22-12-2019 في مصر

استقرار فى بداية تعاملات الأسبوع
سيد بدر 9:49 ص, الأحد, 22 ديسمبر 19 9:49 ص, الأحد, 22 ديسمبر 19

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تنشر جريدة “المال” أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه فى البنوك المصرية بداية تعاملات اليوم الأحد 22-12-2019 والتى تتباين من بنك لآخر حسب سياسة العرض والطلب التى تستند عليها منظومة تحرير سعر الصرف التى دشنها البنك المركزى المصرى مطلع نوفمبر 2016 ، كأحد متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى جرى تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.

أسعار العملات الاجنبية بالبنك الأهلى

سجل سعر الدولار 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى ، كما بلغ سعر اليورو 17.77 جنيه للشراء و 17.9 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 20.76 جنيه للشراء و 21.34 جنيه للبيع ، وحقق الدينار الكويتى 52.42 جنيه للشراء و 53 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.25 جنيها و4.38 جنيها

اسعار العملات الاجنبية ببنك مصر 

سجل سعر الدولار 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع ببنك مصر ، كما بلغ سعر اليورو 17.72 جنيه للشراء و 17.92 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 20.80 جنيه للشراء و 21.01 جنيه للبيع ، وحقق الدينار الكويتى 52.3 جنيه للشراء و 53 جنيه للبيع لدى بنك مصر ، وبلغ سعر الريال السعودى 4.25 جنيها و4.38 جنيها

اسعار صرف العملات الأجنبية ببنك القاهرة 

سجل سعر الدولار 15.99 جنيه للشراء و 6.09 جنيه للبيع ببنك مصر ، كما بلغ سعر اليورو 17.77 جنيه للشراء و 17.91 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 20.91 جنيه للشراء و 20.09 جنيه للبيع ، وحقق الدرهم الاماراتي 4.35 جنيه للشراء و 4.38 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الريال السعودى4.25 جنيها و4.29 جنيها .

اسعار العملات الاجنبية أمام الجنيه بالبنك التجارى الدولى

سجل سعر الدولار 15.88 جنيه للشراء و 16.08 جنيه للبيع ببنك مصر ، كما بلغ سعر اليورو 17.76 جنيه للشراء و 17.92 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 20.91 جنيه للشراء و 20.06 جنيه للبيع ، وحقق الدينار الكويتى 52.25 جنيه للشراء و 53 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الريال السعودى 4.24 جنيها و4.29 جنيها .

اسعار العملات الاجنبية بالبنك العربى الافريقى الدولى

سجل سعر الدولار 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع ببنك مصر ، كما بلغ سعر اليورو 17.76 جنيه للشراء و 17.93 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 20.77 جنيه للشراء و 21.13 جنيه للبيع ، وحقق الدينار الكويتى 52.5 جنيه للشراء و 53.4 جنيه وبلغ سعر الريال السعودى 4.23 جنيها و4.28 جنيها .

متوسط اسعار العملات فى البنك المركزى 

سجل متوسط سعر الدولار 15.97 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع وفقا لموقع البنك المركزى المصرى اليوم الاحد   ، كما بلغ سعر اليورو 17.77 جنيه للشراء و 17.92 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 20.91 جنيه للشراء و 21.09 جنيه للبيع ، وحقق الدينار الكويتى 52.6 جنيه للشراء و 53.05 جنيه للبيع لدى بنك مصر ، وبلغ سعر الريال السعودى 4.25 جنيها و4.29 جنيها .

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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