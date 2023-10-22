أسعار العملات اليوم الأحد 22-10-2023 مقابل الجنيه بمستهل التعاملات البنكية

سجلت أسعار اليوم الأحد 22-10-2023، مقابل الجنيه المصري، في مستهل التعاملات البنكية استقرار ثلاثة منها، في أولي أيام العمل الاسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ويقدم موقع «جريدة المال» في التقرير التالى سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهم: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي»، وفقا للمواقع الرسمية، وشاشات التداول في البنوك الأجنبية والعربية والمصرية والإسلامية المختلفة.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.56 جنيه للشراء، و32.67 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.38 جنيه للشراء، و37.51 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.66 جنيه للشراء، و100.01 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.48 جنيه للشراء، و32.71 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 32.63 جنيه للشراء، و32.81 للبيع.

بنك مصر: 32.48 جنيه للشراء، و32.71 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 32.58 جنيه للشراء، و 32.82 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 37.18 جنيه للشراء، و37.54 للبيع.

بنك بلوم: 37.44 جنيه للشراء، و37.66 للبيع.

بنك مصر: 37.18 جنيه للشراء، و37.54 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 37.30 جنيه للشراء، و37.59 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، بحسب أسعار اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 98.83 جنيه للشراء، و99.76 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 97.73 جنيه للشراء، و100.08 للبيع.

بنك مصر: 99.50 جنيه للشراء، و99.76 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، و99.77 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، و8.43 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

ميد بنك: 8.27 جنيه للشراء، و8.43 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.