أسعار العملات اليوم الأحد 22-10-2023 مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات

حققت أسعار اليوم الأحد 22-10-2023، مستوى صرف متباين أمام العملة المحلية بالبنوك المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفي المصري، طبقًا للبيان الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري والمنشور بموقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

ويعرض موقع جريدة المال خلال السطور القادمة تقرير بمتوسطات صرف 6 عملات وهم: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي»، وفقا لمواقع البنوك وشاشات التداول في البنوك المختلفة.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.67 جنيه للشراء، و32.77 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.50 جنيه للشراء، و37.64 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.84 جنيه للشراء، و100.18 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.48 جنيه للشراء، و32.71 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 32.48 جنيه للشراء، و32.71 للبيع.

بنك مصر: 32.48 جنيه للشراء، و32.71 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 32.59 جنيه للشراء، و 32.80 للبيع، وفق أسعار اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 37.18 جنيه للشراء، و37.54 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 37.18 جنيه للشراء، و37.54 للبيع.

بنك مصر: 37.18 جنيه للشراء، و37.54 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 37.31 جنيه للشراء، و37.63 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 98.83 جنيه للشراء، و99.76 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، و99.77 للبيع.

بنك مصر: 99.50 جنيه للشراء، و99.76 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 99.73 جنيه للشراء، و100.06 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، و8.40 للبيع، وفق أسعار اليوم.