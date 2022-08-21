شهدت أسعار العملات اليوم الأحد 21-8-2022 في بداية التعاملات الصباحية داخل البنوك الخاصّة والحكومية والأجنبية والعربية تبايّنًا نسبيًّا تزامنًا مع اليوم الأول للعودة من العطلة الأسبوعية للسوق المصرفي المصري، ويرصد موقع «جريدة المال» أسعار 6 عملات أجنبية وعربية وفقًا لآخر تحديث من البنك المركزي المصري وبعض البنوك وفقًا لما أظهرته شاشات التداول اللحظية، وهي: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي».

أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 19.10 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 23.00 جنيه للشراء، و 23.10 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.19 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.42 جنيه للشراء، و 19.51 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 62.19 جنيه للشراء، و 62.52 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.08 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك المصري الخليجي: 19.20 جنيه للشراء، و 19.36 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.16 جنيه للشراء، و 19.34 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 19.16 جنيه للشراء، و 19.34 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.18 جنيه للشراء، و 19.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك العربي الإفريقي: 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك التجاري الدولي: 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 22.54 جنيه للشراء، و 22.90 جنيه للبيع.

بنك مصر: 22.52 جنيه للشراء، و 22.87 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 22.52 جنيه للشراء، و 22.87 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 22.57 جنيه للشراء، و 22.90 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 5.07 جنيه للشراء، 5.10 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 5.06 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 59.89 جنيها للشراء، و 62.36 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

البنك العربي الأفريقي: 59.39 جنيه للشراء، و 65.33 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 60.30 جنيه للشراء، و 62.40 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 59.98 جنيه للشراء، و 62.36 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 5.19 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

بنك قناة السويس: 5.18 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.19 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع.