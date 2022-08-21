أسعار العملات اليوم الأحد 21-8-2022 بنهاية التعاملات

تباينت أسعار العملات اليوم الأحد 21-8-2022، في نهاية التعاملات اليومية بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» كل ما يهم القارئ في تقرير تفصيلي عن أسعار 6 عملات أجنبية وعربية، وهي: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي»، وفقًا لآخر تحديث من البنك المركزي المصري وبعض البنوك بحسب ما أظهرته شاشات التداول اللحظية.

أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 19.10 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.16 جنيه للشراء، و 19.25 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.59 جنيه للشراء، و 22.68جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.08 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 62.12 جنيه للشراء، و 62.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.19 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

بنك الكويت الوطني: 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 19.16 جنيه للشراء، و 19.34 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.16 جنيه للشراء، و 19.34 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.18 جنيه للشراء، و 19.36 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: 19.14 جنيه للشراء، و 19.36 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 22.52 جنيه للشراء، و 22.87 جنيه للبيع.

بنك مصر: 22.52 جنيه للشراء، و 22.87 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 22.54 جنيه للشراء، و 22.90 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: 22.50 جنيه للشراء، و 22.90 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 5.07 جنيه للشراء، 5.10 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: 4.95 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 59.98 جنيه للشراء، و 62.36 جنيه للبيع.

بنك مصر: 59.89 جنيها للشراء، و 62.36 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 60.30 جنيه للشراء، و 62.40 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: 58.64 جنيه للشراء، و 62.72 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 5.19 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.19 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 5.21 جنيه للشراء، و 5.22 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: 5.14 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.