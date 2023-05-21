أسعار العملات اليوم الأحد 21-5-2023 مقابل الجنيه المصري

أظهرت التعاملات الصباحية تباين

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الأحد 21-5-2023 مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات الأسبوعية، بمستهل التعاملات الصباحية، ليشهد بعضها الاخر الاستقرار والاخر التراجع بشكل طفيف مقارنة بمستويات الخميس الماضي، ويعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالي سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهي: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الرسمية، وماكينات الصراف الآلي للبنوك المصرية والإسلامية والعربية والأجنبية المختلفة.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.33 جنيه للشراء، و 33.45 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.33 جنيه للشراء، و 38.46 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.38 جنيه للشراء، و 100.73 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب اخر تحديث على

سعر الدولار في البنوك المصرية

اليوم داخل البنك المركزي المصري .

جاءت أسعار اليورو في اخر تحديث للبنوك على أسعار العملات اليوم على النحو التالي:

مصرف أبوظبي الإسلامي : 30.90جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

ميد بنك : 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

كريدي أجريكول: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

أظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر اليورو على النحو التالي:

بلوم : 33.92 جنيه للشراء، و 34.14 للبيع.

قناة السويس : 33.18 جنيه للشراء، و 33.51 للبيع.

المصرف المتحد: 33.09 جنيه للشراء، و 33.51 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 33.19 جنيه للشراء، و 33.51 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

عرضت سعر الجنيه الاسترليني في البنوك في مستهل تعاملات الصباحية على النحو التالي:

المصرف العربي الدولي : 38.24 جنيه للشراء، و 38.63 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي : 38.30 جنيه للشراء، و 38.66 للبيع.

بنك مصر: 38.10 جنيه للشراء، و 38.51 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 38.22 جنيه للشراء، و 38.63 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي : 8.14 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني : 8.18 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي : 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بحسب اخر تحديث لأسعار العملات داخل فروع البنوك بالسوق المحلية.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.46 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، و 100.79 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.45 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 95.94 جنيه للشراء، و 100.75 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

أظهرت شاشات التداولات على أسعار اليوم وصول سعر الدرهم الإماراتي إلىي مستويات:

كريدي أجريكول: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: 8.38 جنيه للشراء، و 8.43 للبيع.