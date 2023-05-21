أسعار العملات اليوم الأحد 21-5-2023 مقابل الجنيه المصري

أظهرت التعاملات الصباحية تباين
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.33 جنيه للشراء، و 33.45 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.33 جنيه للشراء، و 38.46 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.38 جنيه للشراء، و 100.73 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب اخر تحديث على
سعر الدولار في البنوك المصرية
جاءت أسعار اليورو في اخر تحديث للبنوك على أسعار العملات اليوم على النحو التالي:
مصرف أبوظبي الإسلامي : 30.90جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي: 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
ميد بنك : 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
كريدي أجريكول: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
أظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر اليورو على النحو التالي:
بلوم : 33.92 جنيه للشراء، و 34.14 للبيع.
قناة السويس : 33.18 جنيه للشراء، و 33.51 للبيع.
المصرف المتحد: 33.09 جنيه للشراء، و 33.51 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 33.19 جنيه للشراء، و 33.51 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
عرضت سعر الجنيه الاسترليني في البنوك في مستهل تعاملات الصباحية على النحو التالي:
المصرف العربي الدولي : 38.24 جنيه للشراء، و 38.63 للبيع.
بنك فيصل الإسلامي : 38.30 جنيه للشراء، و 38.66 للبيع.
بنك مصر: 38.10 جنيه للشراء، و 38.51 للبيع.
بنك أبو ظبي التجاري: 38.22 جنيه للشراء، و 38.63 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
بنك قطر الوطني الأهلي : 8.14 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
البنك المصري لتنمية الصادرات: 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
بنك الإمارات دبي الوطني : 8.18 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.
بنك فيصل الإسلامي : 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
بحسب اخر تحديث لأسعار العملات داخل فروع البنوك بالسوق المحلية.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
بنك مصر: 99.46 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، و 100.79 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.45 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع.
البنك الأهلي القطري: 95.94 جنيه للشراء، و 100.75 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
أظهرت شاشات التداولات على أسعار اليوم وصول سعر الدرهم الإماراتي إلىي مستويات:
كريدي أجريكول: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
بنك الاستثمار العربي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
البنك المصري لتنمية الصادرات: 8.38 جنيه للشراء، و 8.43 للبيع.