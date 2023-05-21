أسعار العملات اليوم الأحد 21-5-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات المصرفية

عرضت المواقع الإلكترونية للبنوك المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفي المصري تباين أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الأحد21-5-2023 للشراء والبيع بنهاية التعاملات البنكية، أمام العملة المصرية، وينشر موقع جريدة «المال» في هذا التقرير متوسط أسعار صرف عدد «6» عملات أجنبية وعربية، وهي «الجنيه الإسترليني، واليورو، والدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي» طبقاً لما ورد بالبيان الأخير الصادرعن البنك المركزى المصري بمتوسطات أسعار الصرف.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.31 جنيه للشراء، 33.42 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.37 جنيه للشراء، 38.50 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.35 جنيه للشراء، 100.70 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودى في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك القاهرة : 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتى في البنوك المصرية

اليوم.

بنك القاهرة: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.45 جنيه للشراء، 100.46 للبيع.

بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، 100.75 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، 100.50 جنيه للبيع.

بنك مصر: 99.46 جنيه للشراء، 100.46 للبيع.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترلينى في البنوك المصرية

بنك مصر: 38.10 جنيه للشراء، 38.51 للبيع.

بنك القاهرة: 38.22 جنيه للشراء، 38.63 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 38.19 جنيه للشراء، 38.54 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.10 جنيه للشراء، 38.51 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 33.09 جنيه للشراء، 33.40 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 33.27 جنيه للشراء، 33.54 للبيع.

بنك القاهرة: 33.18 جنيه للشراء، 33.51 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.09 جنيه للشراء، 33.40 للبيع، وفق أسعار

اليوم.