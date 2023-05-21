أسعار العملات اليوم الأحد 21-5-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات المصرفية

عرضت المواقع الإلكترونية للبنوك المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفي المصري تباين أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.31 جنيه للشراء، 33.42 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.37 جنيه للشراء، 38.50 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.35 جنيه للشراء، 100.70 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الريال السعودى في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
بنك القاهرة : 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر الدولار في البنوك المصرية
بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار
سعر الدرهم الإماراتى في البنوك المصرية
بنك القاهرة: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 99.45 جنيه للشراء، 100.46 للبيع.
بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، 100.75 جنيه للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، 100.50 جنيه للبيع.
بنك مصر: 99.46 جنيه للشراء، 100.46 للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينى في البنوك المصرية
بنك مصر: 38.10 جنيه للشراء، 38.51 للبيع.
بنك القاهرة: 38.22 جنيه للشراء، 38.63 جنيه للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 38.19 جنيه للشراء، 38.54 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 38.10 جنيه للشراء، 38.51 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك مصر: 33.09 جنيه للشراء، 33.40 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 33.27 جنيه للشراء، 33.54 للبيع.
بنك القاهرة: 33.18 جنيه للشراء، 33.51 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 33.09 جنيه للشراء، 33.40 للبيع، وفق أسعار