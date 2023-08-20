أسعار العملات اليوم الأحد 20-8-2023 مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات البنوك

شهدت أسعار اليوم الأحد 20-8-2023 مقابل الجنيه المصري، في نهاية التعاملات البنكية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، استقرار الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي، وتباين الدينار الكويتي والجنيه الإسترليني، وانخفاض اليورو، ويقدم موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالى سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهى: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي»، وفقا للمواقع الرسمية، وشاشات التداول اللحظية للبنوك الإسلامية والمصرية والعربية والأجنبية المختلفة.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.53 جنيه للشراء، و 33.64 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.27 جنيه للشراء، و 39.41 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.18 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.35 جنيه للشراء، و 33.60 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 33.50 جنيه للشراء، و33.71 للبيع.

بنك مصر: 33.35 جنيه للشراء، و 33.60 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 33.62 جنيه للشراء، و33.79 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 39.02 جنيه للشراء، و 39.38 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 39.13 جنيه للشراء، و 39.51 للبيع.

بنك مصر: 39.02 جنيه للشراء، و 39.38 للبيع.

بنك بلوم: 39.20 جنيه للشراء، و39.52 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.17 جنيه للشراء، و8.27 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، بحسب أسعار اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.24 جنيه للشراء، و 100.22 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، و100.51 للبيع.

بنك مصر: 99.92 جنيه للشراء، و100.22 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 96.03 جنيه للشراء، و102.51 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، و8.39 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.