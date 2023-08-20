أسعار العملات اليوم الأحد 20-8-2023 ببداية التعاملات بالبنوك في مصر

سجلت أسعار العملات اليوم الأحد 20-8-2023، تباينًا نسبيًا في بداية التعاملات اليومية الصباحية بالبنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، بحسب آخر تقرير صادر عن متوسط السعر في البنك المركزي المصري.

وينشر موقع جريدة المال تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن سعر صرف 6 وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، بحسب عدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.57 جنيه للشراء، و 33.69 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.33 جنيه للشراء، و 39.46 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.16 جنيه للشراء، و 100.50 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، جاء متوسط أسعار العملات اليوم وفق آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 33.35 جنيه للشراء، و 33.60 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.35 جنيه للشراء، و 33.60 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 33.45 جنيه للشراء، و 33.72 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 33.45 جنيه للشراء، و 33.67 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 39.02 جنيه للشراء، و 39.38 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 39.02 جنيه للشراء، و 39.38 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 39.14 جنيه للشراء، و 39.51 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 39.14 جنيه للشراء، و 39.47 للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.92 جنيه للشراء، و 100.22 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.24 جنيه للشراء، و 100.22 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.58 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، و 100.51 للبيع، بحسب العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك البركة: 8.28 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.