أسعار العملات اليوم الأحد 20-11-2022 ببداية التعاملات في مصر

سجلت أسعار العملات اليوم الأحد 20-11-2022، تباينًا ببداية التعاملات اليومية في البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، بعد إنتهاء العطلة الرسمية يومي الجمعة والسبت، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار صرف 6 عملات عربية وأجنبية وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة بأفرع البنوك، وعدد من المواقع الرسمية للبنوك.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.44 جنيه للشراء، و 24.51 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 25.24 جنيه للشراء، و 25.33 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 28.85 جنيه للشراء، و 28.95 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.50 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 79.30 جنيه للشراء، و 79.65 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.65 جنيه للشراء، و 6.67 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 24.42 جنيه للشراء، و 24.47 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 24.42 جنيه للشراء، و 24.47 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.46 جنيه للشراء، و 24.52 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 24.46 جنيه للشراء، و 24.52 للبيع، وفق أسعار العملات.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 25.18 جنيه للشراء، و 25.43 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 25.18 جنيه للشراء، و 25.43 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 25.22 جنيه للشراء، و 25.48 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 25.18 جنيه للشراء، و 25.48 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 28.95 جنيه للشراء، و 29.24 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 28.95 جنيه للشراء، و 29.24 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 29.00 جنيه للشراء، و 29.30 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 28.95 جنيه للشراء، و 29.30 للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 6.49 جنيه للشراء، و 6.51 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.49 جنيه للشراء، و 6.51 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 6.48 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 6.33 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 76.66 جنيه للشراء، و 79.54 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 76.57 جنيه للشراء، و 79.54 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 77.14 جنيه للشراء، و 79.64 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 74.93 جنيه للشراء، و 79.90 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 6.65 جنيه للشراء، و 6.66 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.65 جنيه للشراء، و 6.66 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 6.58 جنيه للشراء، و 6.70 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 6.65 جنيه للشراء، و 6.67 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.