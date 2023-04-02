أسعار العملات اليوم الأحد 2-4-2023 ببداية التعاملات البنكية في مصر

سجلت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.54 جنيه للشراء، و 33.66 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.04 جنيه للشراء، و 38.18 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.53 جنيه للشراء، و 100.88 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم في البنك المركزي.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.
بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 33.32 جنيه للشراء، و 33.70 للبيع.
بنك مصر: 33.32 جنيه للشراء، و 33.70 للبيع.
بنك القاهرة: 33.39 جنيه للشراء، و 33.68 للبيع، وفق أسعار العملات.
بنك كريدي أجريكول مصر: 33.43 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 37.90 جنيه للشراء، و 38.32 للبيع.
بنك مصر: 37.90 جنيه للشراء، و 38.32 للبيع.
بنك القاهرة: 37.92 جنيه للشراء، و 38.26 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
بنك كريدي أجريكول مصر: 38.02 جنيه للشراء، و 38.44 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.
بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، وفق أسعار العملات.
بنك كريدي أجريكول مصر: 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 99.63 جنيه للشراء، و 100.60 للبيع.
بنك مصر: 99.63 جنيه للشراء، و 100.60 للبيع.
بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، و 100.97 للبيع، وفق أسعار
بنك كريدي أجريكول مصر: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.
بنك القاهرة: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
بنك كريدي أجريكول مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.