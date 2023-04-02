أسعار العملات اليوم الأحد 2-4-2023 ببداية التعاملات البنكية في مصر

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أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الأحد 2-4-2023، ببداية التعاملات اليومية الصباحية في البنوك العاملة في مصر والتي تبدأ العمل في الساعة 9.30 صباحًا وحتى الساعة 1.30 ظهرًا وذلك خلال شهر رمضان، مستوى صرف متباين مقابل الجنيه المصري في أول يوم عمل للبنوك بعد إنتهاء العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي يومي الجمعة والسبت، وينشر موقع جريدة المال تقريرًا عن أسعار صرف 6 عملات وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي، والريال السعودي».

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.54 جنيه للشراء، و 33.66 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.04 جنيه للشراء، و 38.18 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.53 جنيه للشراء، و 100.88 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم في البنك المركزي.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.32 جنيه للشراء، و 33.70 للبيع.

بنك مصر: 33.32 جنيه للشراء، و 33.70 للبيع.

بنك القاهرة: 33.39 جنيه للشراء، و 33.68 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك كريدي أجريكول مصر: 33.43 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 37.90 جنيه للشراء، و 38.32 للبيع.

بنك مصر: 37.90 جنيه للشراء، و 38.32 للبيع.

بنك القاهرة: 37.92 جنيه للشراء، و 38.26 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك كريدي أجريكول مصر: 38.02 جنيه للشراء، و 38.44 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.63 جنيه للشراء، و 100.60 للبيع.

بنك مصر: 99.63 جنيه للشراء، و 100.60 للبيع.

بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، و 100.97 للبيع، وفق أسعار

اليوم.

بنك كريدي أجريكول مصر: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك القاهرة: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.