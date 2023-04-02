أسعار العملات اليوم الأحد 2-4-2023 أمام الجنيه بختام تعاملات البنوك فى مصر

شهدت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.58 جنيه للشراء، 100.93 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.03 جنيه للشراء، 38.16 للبيع.
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.42 جنيه للشراء، 33.54 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية
بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، 100.97 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.63 جنيه للشراء، 100.60 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، 100.62 جنيه للبيع.
بنك مصر: 99.63 جنيه للشراء، 100.60 للبيع.
سعر الريال السعودى في البنوك المصرية
بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع، بحسب أسعار
سعر الدرهم الإماراتى في البنوك المصرية
بنك القاهرة: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترلينى في البنوك المصرية
بنك مصر: 37.90 جنيه للشراء، 38.32 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 37.90 جنيه للشراء، 38.32 للبيع.
بنك القاهرة: 38.01 جنيه للشراء، 38.44 جنيه للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 37.90 جنيه للشراء، 38.32 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك القاهرة: 33.42 جنيه للشراء، 33.81 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 33.32 جنيه للشراء، 33.70 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 33.32 جنيه للشراء، 33.70 للبيع.
بنك مصر: 33.32 جنيه للشراء، 33.70 للبيع،
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار