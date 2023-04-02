أسعار العملات اليوم الأحد 2-4-2023 أمام الجنيه بختام تعاملات البنوك فى مصر

شهدت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الأحد 2-4-2023 ، تبايناً بنهاية تعاملات البنوك، مقابل الجنيه، فى أول أيام عمل البنوك عقب قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس، وحدد سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 19.25% وفائدة الإيداع لليلة واحدة عند 18.25%، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%، ويرصد موقع جريدة «المال» متوسط صرف عدد «6» عملات، وهي «الجنيه الإسترليني، واليورو، و الدولار ، و الريال السعودي، و الدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي»

سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.58 جنيه للشراء، 100.93 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.03 جنيه للشراء، 38.16 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.42 جنيه للشراء، 33.54 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية

بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، 100.97 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.63 جنيه للشراء، 100.60 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، 100.62 جنيه للبيع.

بنك مصر: 99.63 جنيه للشراء، 100.60 للبيع.

سعر الريال السعودى في البنوك المصرية

بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع، بحسب أسعار

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتى في البنوك المصرية

اليوم.

بنك القاهرة: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترلينى في البنوك المصرية

بنك مصر: 37.90 جنيه للشراء، 38.32 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.90 جنيه للشراء، 38.32 للبيع.

بنك القاهرة: 38.01 جنيه للشراء، 38.44 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 37.90 جنيه للشراء، 38.32 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك القاهرة: 33.42 جنيه للشراء، 33.81 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.32 جنيه للشراء، 33.70 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 33.32 جنيه للشراء، 33.70 للبيع.

بنك مصر: 33.32 جنيه للشراء، 33.70 للبيع،

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار

اليوم.