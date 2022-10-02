أسعار العملات اليوم الأحد 2-10-2022 بنهاية التعاملات أمام الجنيه

شهدت أغلب أسعار العملات اليوم الأحد 2-10-2022 استقرارا في نهاية التعاملات مقابل الجنيه، داخل البنوك المصرية والعربية والأجنبية، وشهدت بعض العملات ارتفاعا مثل اليورو والريال والدينار ، فيما شهد الدولار استقرارا اليوم، ويستعرض موقع جريدة المال أسعار صرف 6 عملات عربية وأجنبية وهي: «الدولار، واليورو، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، الجنيه الإسترليني»، وفقًا لما تنشره شاشات التداول اللحظية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.
أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 19.51 جنيه للشراء، و 19.58 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم: 5.18 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم: 19.12 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 62.94 جنيه للشراء، و 63.21 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 21.77 جنيه للشراء، و 21.86 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.31 جنيه للشراء، و 5.33 جنيه للبيع، طبقا لمتوسط أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي.
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك التجاري الدولي: 19.53 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية : 19.54 جنيه للشراء، و 19.59 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 19.51 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع.
بنك مصر: 19.51 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 5.17 جنيه للشراء، و5.20 جنيه للبيع.
بنك أبو ظبي الإسلامي: 5.20 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع
بنك مصر: 5.17 جنيه للشراء، و 5.20 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 5.14 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر اليورو في البنوك المصرية
البنك المصري الخليجي: 19.03 جنيه للشراء، و 19.30 جنيه للبيع.
بنك مصر: 18.99 جنيه للشراء، و18.28 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 18.99 جنيه للشراء، و19.28 جنيه للبيع .
البنك العربي الأفريقي: 18.99 جنيه للشراء، و 19.30 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 60.76 جنيه للشراء، و 63.19 جنيه للبيع.
بنك الكويت الوطني: 59.40 جنيه للشراء، و 63.41 جنيه للبيع.
بنك مصر: 60.79 جنيه للشراء، و 63.19 جنيه للبيع.
بنك المصرف المتحد: 59.18 جنيه للشراء، و 63.21 جنيه للبيع، وفق أسعار العملا اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
بنك مصر: 21.51 جنيه للشراء، و 21.98 جنيه للبيع.
البنك الأهلي القطري: 21.52 جنيه للشراء، و 21.90 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 21.51 جنيه للشراء، و21.98 جنيه للبيع
بنك قناة السويس: 21.47 جنيه للشراء، و 22.00 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
بنك الاستثمار العربي: 5.31 جنيه للشراء، و 5.33 جنيه للبيع.
البنك الأهلي الكويتي: 5.32 جنيه للشراء، و5.33 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 5.30 جنيه للشراء، و5.32 جنيه للبيع.
بنك مصر: 5.30 جنيه للشراء، و5.32 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.