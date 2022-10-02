أسعار العملات اليوم الأحد 2-10-2022 بنهاية التعاملات أمام الجنيه

شهدت أغلب أسعار العملات اليوم الأحد 2-10-2022 استقرارا في نهاية التعاملات مقابل الجنيه، داخل البنوك المصرية والعربية والأجنبية، وشهدت بعض العملات ارتفاعا مثل اليورو والريال والدينار ، فيما شهد الدولار استقرارا اليوم، ويستعرض موقع جريدة المال أسعار صرف 6 عملات عربية وأجنبية وهي: «الدولار، واليورو، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، الجنيه الإسترليني»، وفقًا لما تنشره شاشات التداول اللحظية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 19.51 جنيه للشراء، و 19.58 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم: 5.18 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.12 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 62.94 جنيه للشراء، و 63.21 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 21.77 جنيه للشراء، و 21.86 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.31 جنيه للشراء، و 5.33 جنيه للبيع، طبقا لمتوسط أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 19.53 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية : 19.54 جنيه للشراء، و 19.59 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.51 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.51 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 5.17 جنيه للشراء، و5.20 جنيه للبيع.

بنك أبو ظبي الإسلامي: 5.20 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع

بنك مصر: 5.17 جنيه للشراء، و 5.20 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 5.14 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك المصري الخليجي: 19.03 جنيه للشراء، و 19.30 جنيه للبيع.

بنك مصر: 18.99 جنيه للشراء، و18.28 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 18.99 جنيه للشراء، و19.28 جنيه للبيع .

البنك العربي الأفريقي: 18.99 جنيه للشراء، و 19.30 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 60.76 جنيه للشراء، و 63.19 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: 59.40 جنيه للشراء، و 63.41 جنيه للبيع.

بنك مصر: 60.79 جنيه للشراء، و 63.19 جنيه للبيع.

بنك المصرف المتحد: 59.18 جنيه للشراء، و 63.21 جنيه للبيع، وفق أسعار العملا اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 21.51 جنيه للشراء، و 21.98 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 21.52 جنيه للشراء، و 21.90 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 21.51 جنيه للشراء، و21.98 جنيه للبيع

بنك قناة السويس: 21.47 جنيه للشراء، و 22.00 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك الاستثمار العربي: 5.31 جنيه للشراء، و 5.33 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 5.32 جنيه للشراء، و5.33 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.30 جنيه للشراء، و5.32 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.30 جنيه للشراء، و5.32 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.