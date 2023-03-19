أسعار العملات اليوم الأحد 19-3-2023 مقابل الجنيه بمستهل التعاملات البنكية

حققت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 32.67 جنيه للشراء، و 32.78 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.17 جنيه للشراء، و 37.29 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.42 جنيه للشراء، و 100.77 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 32.61 جنيه للشراء، و 32.96 للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 32.76 جنيه للشراء، و 33.07 للبيع.
بنك مصر: 32.61 جنيه للشراء، و 32.96 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 33.08 جنيه للشراء، و 33.29 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 37.21 جنيه للشراء، و 37.63 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 37.37 جنيه للشراء، و 37.77 للبيع.
بنك مصر: 37.21 جنيه للشراء، و 37.63 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 37.33 جنيه للشراء، و 37.75 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصري: 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.
المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.
بنك قناة السويس: 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، بحسب أسعار
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 96.87 جنيه للشراء، و 100.54 للبيع.
البنك الأهلي القطري: 95.94 جنيه للشراء، و 100.96 للبيع.
بنك مصر: 96.89 جنيه للشراء، و 100.54 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، و 100.87 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.37 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.
بنك الاستثمار العربي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.
بنك التنمية الصناعية : 8.33 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.