أسعار العملات اليوم الأحد 19-11-2023 مقابل الجنيه بنهاية تعاملات البنوك بمصر

جاءت أسعار اليوم الأحد 19-11-2023، عند مستوى صرف مقابل الجنيه المصري، في ختام التعاملات البنكية، اذ تباينت ثلاث منها وهي العملة الأوروبية الموحدة والعملة الكويتية و الجنيه الإسترليني، واستقرت ثلاث وهي الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي، وترصد بوابة جريدة «المال» التقرير التالى بمتوسطات صرف 6 عملات طبقًا للبيان الاحدث الصادر عن البنك المركزي المصري ووفقًا لعدد من مواقع البنوك الرسمية على شبكة الإنترنت.
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.63 جنيه للشراء، و 33.75 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.43 جنيه للشراء، و 38.56 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.02 جنيه للشراء، و 100.36 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 33.29 جنيه للشراء، و 33.67 للبيع.
بنك قناة السويس: 33.38 جنيه للشراء، و33.78 للبيع.
بنك مصر: 33.29 جنيه للشراء، و 33.67 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 33.39 جنيه للشراء، و33.79 للبيع، وفق أسعار اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 38.05 جنيه للشراء، و 38.45 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 38.17 جنيه للشراء، و38.57 للبيع.
بنك مصر: 38.05 جنيه للشراء، و 38.45 للبيع.
بنك قناة السويس: 38.16 جنيه للشراء، و38.57 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
بنك قناة السويس: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 99.10 جنيه للشراء، و 100.09 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و100.40 للبيع.
بنك مصر: 99.77 جنيه للشراء، و 100.09 للبيع.
بنك سايب: 100.05 جنيه للشراء، و100.40 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، و8.46 للبيع.
بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.
بنك قناة السويس: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، وفق أسعار اليوم.