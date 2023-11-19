أسعار العملات اليوم الأحد 19-11-2023 مقابل الجنيه بنهاية تعاملات البنوك بمصر

جاءت أسعار اليوم الأحد 19-11-2023، عند مستوى صرف مقابل الجنيه المصري، في ختام التعاملات البنكية، اذ تباينت ثلاث منها وهي العملة الأوروبية الموحدة والعملة الكويتية و الجنيه الإسترليني، واستقرت ثلاث وهي الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي، وترصد بوابة جريدة «المال» التقرير التالى بمتوسطات صرف 6 عملات طبقًا للبيان الاحدث الصادر عن البنك المركزي المصري ووفقًا لعدد من مواقع البنوك الرسمية على شبكة الإنترنت.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.63 جنيه للشراء، و 33.75 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.43 جنيه للشراء، و 38.56 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.02 جنيه للشراء، و 100.36 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.29 جنيه للشراء، و 33.67 للبيع.

بنك قناة السويس: 33.38 جنيه للشراء، و33.78 للبيع.

بنك مصر: 33.29 جنيه للشراء، و 33.67 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 33.39 جنيه للشراء، و33.79 للبيع، وفق أسعار اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.05 جنيه للشراء، و 38.45 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 38.17 جنيه للشراء، و38.57 للبيع.

بنك مصر: 38.05 جنيه للشراء، و 38.45 للبيع.

بنك قناة السويس: 38.16 جنيه للشراء، و38.57 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك قناة السويس: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.10 جنيه للشراء، و 100.09 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و100.40 للبيع.

بنك مصر: 99.77 جنيه للشراء، و 100.09 للبيع.

بنك سايب: 100.05 جنيه للشراء، و100.40 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، و8.46 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك قناة السويس: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، وفق أسعار اليوم.