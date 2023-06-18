أسعار العملات اليوم الأحد 18-6-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات

شهدت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.40 جنيه للشراء، و33.52 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.03 جنيه للشراء، و39.17 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.37 جنيه للشراء، و100.72 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 33.57 جنيه للشراء، و33.84 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 33.68 جنيه للشراء، و33.95 للبيع.
بنك مصر: 33.57 جنيه للشراء، و33.84 للبيع.
بنك الإسكندرية: 33.68 جنيه للشراء، و33.95 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 39.26 جنيه للشراء، و 39.33 للبيع.
ميد بنك: 38.87 جنيه للشراء، و39.44 للبيع.
بنك مصر: 39.26 جنيه للشراء، و39.63 للبيع.
بنك أبو ظبي التجاري: 39.39 جنيه للشراء، و 39.76 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، بحسب أسعار
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 99.56 جنيه للشراء، و100.59 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، و100.59 للبيع.
بنك مصر: 100.24 جنيه للشراء، و100.59 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، و100.89 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، و 8.47 للبيع.
بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.