أسعار العملات اليوم الأحد 18-6-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات

شهدت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الأحد 18-6-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية استقرار الدولار والريال السعودي، في أول أيام العمل الأسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ويعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالى سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهي: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الرسمية، وشاشات التداول اللحظية للبنوك المختلفة.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.40 جنيه للشراء، و33.52 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.03 جنيه للشراء، و39.17 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.37 جنيه للشراء، و100.72 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.57 جنيه للشراء، و33.84 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 33.68 جنيه للشراء، و33.95 للبيع.

بنك مصر: 33.57 جنيه للشراء، و33.84 للبيع.

بنك الإسكندرية: 33.68 جنيه للشراء، و33.95 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 39.26 جنيه للشراء، و 39.33 للبيع.

ميد بنك: 38.87 جنيه للشراء، و39.44 للبيع.

بنك مصر: 39.26 جنيه للشراء، و39.63 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 39.39 جنيه للشراء، و 39.76 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، بحسب أسعار

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

اليوم.

البنك الأهلي المصري: 99.56 جنيه للشراء، و100.59 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، و100.59 للبيع.

بنك مصر: 100.24 جنيه للشراء، و100.59 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، و100.89 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، و 8.47 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.