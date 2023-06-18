أسعار العملات اليوم الأحد 18-6-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

شهدت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.41 جنيه للشراء، 100.75 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.53 جنيه للشراء، 39.66 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.71 جنيه للشراء، 33.83 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 99.56 جنيه للشراء، 100.59 للبيع.
بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، 100.51 للبيع.
بنك مصر: 100.24 جنيه للشراء، 100.59 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، 100.59 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
بنك بلوم مصر: 8.11 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
بنك بلوم مصر: 8.36 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.
بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
بنك مصر: 39.26 جنيه للشراء، 39.63 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 39.26 جنيه للشراء، 39.63 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 38.26 جنيه للشراء، 39.63 للبيع.
بنك بلوم مصر: 39.38 جنيه للشراء، 39.76 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك بلوم مصر: 33.67 جنيه للشراء، 33.95 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 33.57 جنيه للشراء،33.84 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 33.57 جنيه للشراء، 33.84 للبيع.
بنك مصر: 33.57 جنيه للشراء، 33.84 للبيع،
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار