أسعار العملات اليوم الأحد 18-12-2022 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات البنكية

تباينت أسعار العملات اليوم الأحد 18-12-2022، مقابل الجنيه، فى نهاية التعاملات البنكية، في سعري الشراء والبيع لبعضها واستقر الدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي والريال السعودي، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالي أسعار صرف 6 عملات وهى: «الدولار، واليورو ، الجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي »، بحسب شاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك الإسلامية والعربية والمصرية والأجنبية المختلفة.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.63 جنيه للشراء، و 24.71 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 26.15 جنيه للشراء، و 26.24 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 30.34 جنيه للشراء، و 30.44 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.55 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 80.36 جنيه للشراء، و 80.63 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.70 جنيه للشراء، و 6.72 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 24.61 جنيه للشراء، و 24.66 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.65 جنيه للشراء، و 24.72 للبيع.

بنك الإسكندرية: 24.67 جنيه للشراء، و 24.72 للبيع.

بنك مصر: 24.61 جنيه للشراء، و 24.66 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 26.05 جنيه للشراء، و 26.29 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 26.12 جنيه للشراء، و 26.35 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 26.19 جنيه للشراء، و 26.37 للبيع

بنك مصر: 26.05 جنيه للشراء، و 26.29 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 29.82 جنيه للشراء، و 30.14 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 29.91 جنيه للشراء، و 30.22 للبيع.

بنك البركة: 29.88 جنيه للشراء، و 30.01 للبيع.

بنك مصر: 29.82 جنيه للشراء، و 30.14 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 6.54 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

بنك الكويت الوطنى: 6.38 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

المصرف المتحد: 6.34 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع.

بنك مصر: 6.54 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 77.42 جنيه للشراء، و 80.46 للبيع.

البنك الاهلي القطري: 76.66 جنيه للشراء، و 80.61 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 76.56 جنيه للشراء، و 81.88 للبيع.

بنك مصر: 77.59 جنيه للشراء، و 80.46 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 6.70 جنيه للشراء، و 6.71 للبيع.

البنك الاهلي الكويتي: 6.70 جنيه للشراء، و 6.73 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 6.67 جنيه للشراء، و 6.73 للبيع.

بنك مصر: 6.70 جنيه للشراء، و 6.71 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.