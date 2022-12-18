سجلت أسعار العملات اليوم الأحد 18-12-2022 في بداية التعاملات البنكية اليومية تباينًا نسبيًا، وذلك بعد استئناف حركة التداول على العملات في البنوك اليوم، بعد انتهاء العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري يوميّ الجمعة والسبت، وفي التقرير التالي ترصد جريدة المال حركة صرف 6 عملات عربية وأجنبية وهي عملات: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الدينار الكويتي، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي» أمام الجنيه المصري، وذلك في 5 بنوك تعمل في مصر، بالإضافة إلى متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر اليورو اليوم: 26.15 جنيه للشراء، 26.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 80.36 جنيه للشراء، 80.63 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.70 جنيه للشراء، 6.72 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.55 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 30.34 جنيه للشراء، 30.44 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 24.63 جنيه للشراء، 24.71 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك

بنك مصر: 24.61 جنيه للشراء، 24.66 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 24.61 جنيه للشراء، 24.66 للبيع.

البنك المصري الخليجي 24.69 جنيه للشراء، 24.72 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.65 جنيه للشراء، 24.72 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر اليورو اليوم في البنوك

البنك المصري الخليجي: 26.12 جنيه للشراء، 26.36 للبيع.

بنك مصر: 26.05 جنيه للشراء، 26.29 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 26.08 جنيه للشراء، 26.35 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 26.05 جنيه للشراء، 26.29 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

البنك التجاري الدولي: 6.54 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.54 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

بنك مصر: 6.54 جنيه للشراء، 6.55 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك المصري الخليجي: 6.54 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 77.42 جنيه للشراء، 80.46 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك المصري الخليجي: 76.53 جنيه للشراء، 80.63 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 77.74 جنيه للشراء، 80.63 للبيع.

بنك مصر: 77.59 جنيه للشراء، 80.46 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك

البنك المصري الخليجي: 29.91 جنيه للشراء، 30.22 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 29.82 جنيه للشراء، 30.14 للبيع.

بنك مصر: 29.82 جنيه للشراء، 30.14 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 29.87 جنيه للشراء، 30.21 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.72 جنيه للشراء، 6.73 للبيع.

بنك مصر: 6.70 جنيه للشراء، 6.71 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 6.71 جنيه للشراء، 6.73 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.70 جنيه للشراء، 6.71 للبيع، وفق أسعار العملات.