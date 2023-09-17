أسعار العملات اليوم الأحد 17-9-2023 مقابل الجنيه بمستهل التعاملات

حققت أسعار اليوم الأحد 17-9-2023 انخفاض سعري الصرف مقابل الجنيه المصري، في أول أيام العمل الأسبوعية للبنوك العربية والمصرية والأجنبية والإسلامية المختلفة، في مستهل التعاملات البنكية، ويعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير التالي سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهي: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الرسمية، وشاشات التداول اللحظية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.09 جنيه للشراء، و33.21 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.45 جنيه للشراء، و38.58 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.88 جنيه للشراء، و100.22 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك المصري الخليجي: 32.79 جنيه للشراء، و33.08 للبيع.

بنك مصر: 32.77 جنيه للشراء، و33.16 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.69 جنيه للشراء، و32.96 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 32.80 جنيه للشراء، و33.08 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك الكويت الوطني: 38.30 جنيه للشراء، و38.70 للبيع.

بنك مصر: 38.18 جنيه للشراء، و38.58 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.06 جنيه للشراء، و38.39 للبيع.

بنك الإسكندرية: 38.19 جنيه للشراء، و38.51 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

ميد بنك: 7.97 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 8.02 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، بحسب أسعار اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، و99.87 للبيع.

بنك مصر: 99.63 جنيه للشراء، و100.01 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 98.92 جنيه للشراء، و99.85 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، و100.18 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

المصرف المتحد: 8.22 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.