أسعار العملات اليوم الأحد 17-9-2023 مقابل الجنيه بنهاية تعاملات البنوك بمصر

اختتمت تعاملات البنوك على انخفاض أسعار العملات اليوم الأحد 17-9-2023 مقابل العملة المصرية، طبقًا لما عرضته شاشات التداول المنتشرة بأفرع البنوك وماكينات الصراف الآلي بالمصارف العاملة بالقطاع المالي بمصر.

ويرصد موقع جريدة «المال» الإلكتروني خلال السطور التالية متوسطات أسعار صرف 6 أجنبية وعربية وهي: «الدينار الكويتي، والعملة البريطانية، ووحدة النقد الأوروبية، والدولار الأمريكي، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي» استنادًا للبيان اليومي الصادر عن البنك المركزي المصري.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.81 جنيه للشراء، و 100.16 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.21 جنيه للشراء، و 38.34 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.86 جنيه للشراء، و 32.97 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.60 جنيه للشراء، و 99.85 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، و 99.87 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 99.82 جنيه للشراء، و 100.18 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 98.92 جنيه للشراء، و 99.85 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.06 جنيه للشراء، و 38.39 للبيع.

بنك قناة السويس : 38.18 جنيه للشراء، و 38.51 للبيع

ميد بنك: 38.13 جنيه للشراء، و 38.66 للبيع.

بنك مصر: 38.06 جنيه للشراء، و 38.39 للبيع، وفق أسعار .

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.69 جنيه للشراء، و 32.96 للبيع.

مصرف أبو ظبي التجاري: 33.31 جنيه للشراء، و 33.71 للبيع.

بنك مصر: 32.69 جنيه للشراء، و 32.96 للبيع.

بنك البركة: 32.80 جنيه للشراء، و 33.07 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، و 8.46 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك الإسكندرية: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفق أسعار .