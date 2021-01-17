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أسعار العملات اليوم الأحد 17-1-2021 في مصر

استقرار العملات الأجنبية أمام الجنيه في البنوك العاملة بالسوق
فاطمه امام 6:06 ص, الأحد, 17 يناير 21 6:06 ص, الأحد, 17 يناير 21

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استقرت سلة العملات الأجنبية والعربية الرئيسية مقابل العملة المحلية المصرية الجنيه، في البنوك المصرية اليوم الأحد 17 يناير 2021، في بداية التعاملات الصباحية، على نفس مستويات الخميس الماضي.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وجاء صرف الدولار الأمريكي مقابل نظيره المصري الجنيه لأعلى مستوى لها في السوق المصرية، عند 15.63 جنيه للشراء، لدى 18 بنكًا عاملة في السوق المحلية المصرية.

ويقدم بنك مصر إيران أدنى سعر لشراء الدولار الأمريكي في السوق إلى 15.61 جنيه لدى، على الجانب الاخر وصل متوسط سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، في ختام تعاملات أمس الخميس، 15.626 جنيه للشراء، و15.726 للبيع.

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سعر اليورو في البنوك المصرية

وأظهرت اخر التحديثات على سوق صرف العملات في التعاملات الصباحية اليوم الأحد.. وصول سعر صرف اليورو في البنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية إلى مستوى 18.945 جنيه للشراء و19.073 جنيه للبيع، وفق السعر والمعلن من قبل البنك المركزي.

وعن سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة مقابل الجنيه داخل البنك التجاري الدولي وصلت إلى مستوى 18.91 جنيه للشراء و19.12 جنيه للبيع.، لاسيما انا وصلت في بنك HSBC، سجل اليورو نحو 18.93 جنيه للشراء و19.15 جنيه للبيع.

صرف العملات اليوم

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

وأظهر تقرير جريدة المال على أسعار العملات وصول متوسط سعر الجنيه الإسترليني في البنوك بنهاية التداولات الأسبوعية، نحو 21.298 جنيه للشراء و21.433 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

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وبلغت أكبر قيمة لشراء الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري عند 21.35 جنيه لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، في حين بلغ أدنى مستوى له 21.04 جنيه لدى بنك التعمير والإسكان.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

فيما استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه، داخل البنك الأهلي المصري – نحو 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، فيما أنهى متوسط سعر الريال السعودي التعاملات في البنوك المصرية، تعاملات الأسبوع الماضي، عند 4.165 جنيه للشراء و4.192 جنيه للبيع.

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وأظهرت مؤشرات التداول وصول سعر شراء الريال عند 4.03 جنيه، داخل بنك المصرف المتحد وبنك مصر إيران للتنمية، وفيما يخص أعلى سعر شراء سجل4.14 جنيه لدى بنوك المشرق، المصرف العربي الدولي، HSBC، QNB.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بدأ بنك مصر ثاني أكبر مصرف حكومي من حيث الاصول في السوق المصرية سعر التداول على العملة الإماراتية مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

وفيما يخص سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية في بداية التعاملات الأسبوعية استقرت عند 4.253 جنيه للشراء و4.281 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمه امام

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