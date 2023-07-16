أسعار العملات اليوم الأحد 16-7-2023 مقابل الجنيه بمستهل التعاملات

شهدت أسعار اليوم الأحد 16-7-2023 مقابل الجنيه المصري، تباينا في بعض العملات أول أيام العمل الأسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، و استقر الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي، ويقدم موقع «جريدة المال» في التقرير التالي سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهي: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الرسمية، وشاشات التداول للبنوك العربية والمصرية والإسلامية والأجنبية المختلفة.
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 34.46 جنيه للشراء، و34.57 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 40.31 جنيه للشراء، و40.44 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.60 جنيه للشراء، و101.05 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 34.45 جنيه للشراء، و34.68 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 34.55 جنيه للشراء، و34.80 للبيع.
بنك مصر: 34.45 جنيه للشراء، و34.68 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 34.33 جنيه للشراء، و34.64 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 40.24 جنيه للشراء، و40.54 للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 40.43 جنيه للشراء، و40.68 للبيع.
بنك مصر: 40.24 جنيه للشراء، و40.54 للبيع.
بنك بلوم: 40.04 جنيه للشراء، و40.43 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.
المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، بحسب أسعار اليوم.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 99.81 جنيه للشراء، و100.80 للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، و101.02 للبيع.
بنك مصر: 100.49 جنيه للشراء، و100.80 للبيع.
بنك الاستثمار العربي: 96.03 جنيه للشراء، و102.51 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.
بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.
بنك أبو ظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، و8.43 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.