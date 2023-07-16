أسعار العملات اليوم الأحد 16-7-2023 مقابل الجنيه بمستهل التعاملات

شهدت أسعار اليوم الأحد 16-7-2023 مقابل الجنيه المصري، تباينا في بعض العملات أول أيام العمل الأسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، و استقر الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي، ويقدم موقع «جريدة المال» في التقرير التالي سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهي: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الرسمية، وشاشات التداول للبنوك العربية والمصرية والإسلامية والأجنبية المختلفة.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 34.46 جنيه للشراء، و34.57 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 40.31 جنيه للشراء، و40.44 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.60 جنيه للشراء، و101.05 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 34.45 جنيه للشراء، و34.68 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 34.55 جنيه للشراء، و34.80 للبيع.

بنك مصر: 34.45 جنيه للشراء، و34.68 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 34.33 جنيه للشراء، و34.64 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 40.24 جنيه للشراء، و40.54 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 40.43 جنيه للشراء، و40.68 للبيع.

بنك مصر: 40.24 جنيه للشراء، و40.54 للبيع.

بنك بلوم: 40.04 جنيه للشراء، و40.43 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، بحسب أسعار اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.81 جنيه للشراء، و100.80 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، و101.02 للبيع.

بنك مصر: 100.49 جنيه للشراء، و100.80 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 96.03 جنيه للشراء، و102.51 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، و8.43 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.