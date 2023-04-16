أسعار العملات اليوم الأحد 16-4-2023 مقابل الجنيه المصري

شهدت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الأحد 16-4-2023، مقابل الجنيه المصري، في إجازة البنوك المختلفة بمناسبة عيد القيامة، استقرارا في الشراء والبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي متوسط صرف وسعر 6 عملات وهي: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الرسمية، وماكينات الصراف الآلي للبنوك العربية والمصرية والإسلامية والأجنبية المختلفة.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.96 جنيه للشراء، و 34.08 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.56 جنيه للشراء، و 38.69 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.70 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

الاستثمار العربي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 33.75 جنيه للشراء، و 34.06 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.75 جنيه للشراء، و 34.10 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 33.86 جنيه للشراء، و 34.14 للبيع.

بنك قناة السويس: 33.86 جنيه للشراء، و 34.14 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 38.37 جنيه للشراء، و 38.65 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.37 جنيه للشراء، و 38.67 للبيع.

المصرف المتحد: 38.38 جنيه للشراء، و 38.77 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 38.50 جنيه للشراء، و 38.77 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، بحسب أسعار

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

اليوم.

بنك مصر: 99.84 جنيه للشراء، و 100.80 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.84 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، و 100.77 للبيع.

بنك سايب: 100.76 جنيه للشراء، و 101.11 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك المشرق: 8.34 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، و 8.43 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.