أسعار العملات اليوم الأحد 16-10-2022 أمام الجنيه بنهاية التعاملات

تباينت أسعار العملات اليوم الأحد 16-10-2022 في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصري في الشراء والبيع في البنك المركزي المصري، والعديد من البنوك المصرية الحكومية والخاصة والعربية والأجنبية، فاستقر الدولار، والريال نسبيا، أما اليورو فانخفض في سعري الشراء والبيع، كما انخفض الجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي تباين بين الصعود والهبوط، أما الدرهم الإماراتي فانخفض قرشا واحدا في سعر الشراء واستقر سعر بيعه، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف 6 عملات وهي: «الدولار، والدرهم الإماراتي، واليورو، والريال السعودي، الجنيه الإسترليني ، والدينار الكويتي »، وفقا للشاشات اللحظية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، للمواقع الرسمية التابعة لها.

أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم: 5.22 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.34 جنيه للشراء، و 5.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 63.25 جنيه للشراء، و 63.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم: 19.63 جنيه للشراء، و 19.70 جنيه للبيع

سعر اليورو اليوم: 19.08 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 21.93 جنيه للشراء، و 22.02 جنيه للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك التجارى الدولى: 5.21 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 5.21 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.21 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.21 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 5.34 جنيه للشراء، و 5.36 جنيه للبيع.

بنك أبو ظبى الإسلامى: 5.35 جنيه للشراء، و 5.36 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 5.34 جنيه للشراء، و 5.36 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 5.31 جنيه للشراء، و 5.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك المصرى الخليجى: 61.00 جنيه للشراء، و 63.51 جنيه للبيع.

بنك بلوم: 63.13 جنيه للشراء، و 63.57 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 61.03 جنيه للشراء، و 63.50 جنيه للبيع.

بنك مصر: 61.06 جنيه للشراء، و 63.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

بنك البركة: 19.59 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطنى: 19.61 جنيه للشراء، و 19.71 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر اليورو في البنوك المصرية

المصرف المتحد: 19.07 جنيه للشراء، و 19.33 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.05 جنيه للشراء، و 19.31 جنيه للبيع.

البنك الأهلى القطرى: 19.07 جنيه للشراء، و 19.31 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.05 جنيه للشراء، و 19.31 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 21.89 جنيه للشراء، و 22.37 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 21.89 جنيه للشراء، و 22.37 جنيه للبيع.

بنك الاستثمار العربى: 21.96 جنيه للشراء، و 22.34 جنيه للبيع.

البنك الأهلى الكويتى: 21.90 جنيه للشراء، و 22.34 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.