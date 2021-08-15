أسعار العملات اليوم الأحد 15-8-2021 في البنوك المصرية

تباين أسعار العملات اليوم الأحد 15- 8-2021، مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، حيث استقر الدولار والريال السعودي واليورو الأوروبي بحسب التقرير اليومي الذي تقدمه منصة «المال» الإلكترونية على أسعار العملات في البنوك المصرية؛ خدمة لقرائها بشكل يومي. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري أمام الجنيه المصري، عند مستويات أمس الأول عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع، وفيما يخص اليورو الأوروبي سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه، 18.54 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، وعرض الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات في شركات الصرافة

كما جاء مستويات سعر الدولار الأمريكي أمام نظيره الجنيه المصري، عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، من ناحية أخرى، فيما بلغ سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وتداول الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 للبيع.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

أظهر تقرير المال الصباحي وصول سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع بالبنك التجاري الدولي، من ناحية أخرى جاءت مستويات صرف اليورو أمام الجنيه المصري 18.56 جنيه للشراء، و18.64 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

فيما جاء سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه عند مستوى 15.6503 جنيه للشراء، و15.747 للبيع، وبلغ صرف اليورو أمام الجنيه 18.528 جنيه للشراء، و18.650 جنيه للبيع، وعلى مستوى العملات العربية بنهاية تعاملات أمس الأول وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.1728 جنيه للشراء، و4.1991 للبيع، والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، أبقى عند مستويات 4.260 جنيه للشراء، و4.288 جنيه للبيع. اسعار العملات اليوم

أسعار العملات في بنك الإسكندرية

يقدم بنك الإسكندرية سعر صرف الدولار الأمريكي 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، كما أظهر التقرير الصباحي لجريدة المال وصول سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل العملة المحلية، عند 21.71 جنيه للشراء، و21.94 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك العربي الأفريقي

وداخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي جاءت أسعار شراء وبيع صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنك العربي الأفريقي الدولي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، وجاء اليورو أمام عند 18.55 جنيه للشراء، و18.67 للبيع.