أسعار العملات اليوم الأحد 15-10-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات

شهدت أسعار اليوم الأحد 15-10-2023، مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات البنكية استقرار الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي، في أول أيام العمل الأسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ويستعرض موقع «جريدة المال»، من خلال التقرير اليومي التالي، سعر ومتوسط صرف 6 عملات هي: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الرسمية، وشاشات التداول اللحظية للبنوك الإسلامية والأجنبية والعربية والمصرية المختلفة.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.74 جنيه للشراء، و32.85 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.94 جنيه للشراء، و38.06 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.76 جنيه للشراء، و100.10 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.64 جنيه للشراء، و32.82 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 32.38 جنيه للشراء، و32.64 للبيع.

بنك مصر: 32.27 جنيه للشراء، و32.57 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 32.31 جنيه للشراء، و32.64 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 37.27 جنيه للشراء، و37.71 للبيع.

المصرف المتحد: 37.21 جنيه للشراء، و37.83 للبيع.

بنك مصر: 37.27 جنيه للشراء، و37.71 للبيع.

بنك قناة السويس: 37.72 جنيه للشراء، و38.06 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.16 جنيه للشراء، و8.26 للبيع، بحسب أسعار اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 98.75 جنيه للشراء، و99.74 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و100.17 للبيع.

بنك مصر: 99.42 جنيه للشراء، و99.74 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، و100.15 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

بنك الإسكندرية: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.