أسعار العملات اليوم الأحد 15-10-2023 بختام التعاملات

أظهرت شاشات التداولات اللحظية داخل فروع البنوك العاملة في السوق المحلية إضافة إلى مواقعها الإلكترونية، تباين أسعار العملات اليوم الأحد 15-10-2023 أمام عملة مصر المحلية، ليحافظ الدولار الأمريكي والريال السعودي والدرهم الإماراتي على مستواهم بيوم الخميس الماضي، بينما تحرك الدينار الكويتي والجنيه الإسترليني واليورو الأوروبي بشكل طفيف ليفقد كل منهم قروشًا طفيفة، لتعرض “المال” خلال السطور التالية آخر تحديثات في سوق الصرافة في مصر:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.41 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.74 جنيه للشراء، و32.52 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.44 جنيه للشراء، و37.58 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.79 جنيه للشراء، و100.14 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، وفقًا لآخر التعاملات على أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصري

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

البنك الأهلي: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقًا لآخر التعاملات على أسعار العملات في البنوك مصر.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصري

بنك مصر: 32.27 جنيه للشراء، و32.57 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 32.38 جنيه للشراء، و32.64 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 32.38 جنيه للشراء، و32.64 للبيع.

البنك الأهلي: 32.27 جنيه للشراء، و32.57 للبيع، وفقًا لآخر التعاملات على أسعار العملات في البنوك مصر.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنوك المصري

بنك مصر: 37.27 جنيه للشراء، و37.71 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 37.39 جنيه للشراء، و39.76 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 37.39 جنيه للشراء، و37.76 للبيع.

البنك الأهلي: 37.27 جنيه للشراء، و37.71 للبيع، وفقًا لآخر التعاملات على أسعار العملات في البنوك مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصري

بنك مصر: 99.42 جنيه للشراء، و99.74 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 95.68 جنيه للشراء، و99.98 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 94.17 جنيه للشراء، و100.42 للبيع.

البنك الأهلي: 98.75 جنيه للشراء، و99.74 للبيع، وفقًا لآخر التعاملات على أسعار العملات في البنوك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.16 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

البنك الأهلي: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع، بحسب التداولات الأخيرة على أسعار العملات في البنوك المصرية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، و8.46 للبيع.

البنك الأهلي: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع، بحسب التعاملات الأخيرة على أسعار اليوم في البنوك المصرية.