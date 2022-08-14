أسعار العملات اليوم الأحد 14-8-2022 في نهاية التعاملات بالبنوك

تباينت أسعار العملات اليوم الأحد 14-8-2022 في نهاية التعاملات البنكية داخل مصر، ويرصد موقع «جريدة المال» أسعار 6 عملات عربية وأجنبية وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري وشاشات التداول اللحظية في عدد من البنوك الحكومية والأجنبية والخاصّة العاملة في السوق المصرفية وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، وهي: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي».

أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم: 62.29 جنيه للشراء، و 62.59 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 23.16 جنيه للشراء، و 23.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.59 جنيه للشراء، و 19.68 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم: 19.09 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.19 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.08 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، ، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 60.03 جنيه للشراء، و 62.50 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 59.93 جنيه للشراء، و 62.51 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 59.57 جنيه للشراء، و 65.52 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 60.30 جنيه للشراء، و 62.58 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 23.11 جنيه للشراء، و 23.40 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 23.11 جنيه للشراء، و 23.40 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 23.13 جنيه للشراء، و 23.42 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 23.16 جنيه للشراء، و 23.43 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

بنك بلوم مصر: 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: إلى 19.55 جنيه للشراء، و 19.78 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري إلى: 19.55 جنيه للشراء، و 19.78 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

البنك التجاري الدولي: 19.57 جنيه للشراء، و 19.80 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 19.60 جنيه للشراء، و 19.81 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 5.07 جنيه للشراء، 5.10 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 5.06 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 5.19 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 5.17 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.19 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.