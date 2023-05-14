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أسعار العملات اليوم الأحد 14-5-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

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سجل الإسترليني متوسط 38.41 جنيه للشراء، 38.54 للبيع

أسعار العملات اليوم الأحد 14-5-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات
شيرين راغب

شيرين راغب

4:00 م, الأحد, 14 مايو 23

شهدت أسعار

العملات
اليوم الأحد 14-5-2023 انخفاضاً للشراء والبيع في بعض العملات واستقراراً في البعض الآخر بختام عمليات التداول، مقابل الجنيه المصري، وينشر موقع جريدة «المال» في هذا التقرير متوسط أسعار صرف 6 عملات أجنبية وعربية، وهي «الجنيه الإسترليني، واليورو، و الدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي» حسبما جاء بآخر تقرير صادر عن البنك المركزى المصري بمتوسطات أسعار الصرف أمام الجنيه.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.45 جنيه للشراء، 33.57 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.41 جنيه للشراء، 38.54 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.46 جنيه للشراء، 100.81 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك بلوم مصر: 8.11 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.11 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي – مصر : 8.23 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 30.88 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتى في البنوك المصرية

بنك بلوم مصر: 8.24 جنيه للشراء، 8.36 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى في البنوك المصرية

بنك مصر: 38.27 جنيه للشراء، 38.68 للبيع.

بنك بلوم مصر: 38.44 جنيه للشراء، 38.67 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 38.37 جنيه للشراء، 38.81 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.27 جنيه للشراء، 38.68 للبيع، بحسب أسعار

العملات
اليوم.

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 33.36 جنيه للشراء، 33.73 للبيع،

بنك بلوم مصر: 33.92 جنيه للشراء، 34.14 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 33.45 جنيه للشراء، 33.84 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.36 جنيه للشراء، 33.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.60 جنيه للشراء، 100.61 للبيع.

بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، 100.53 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 97.82 جنيه للشراء، 100.93 جنيه للبيع.

بنك مصر: 99.60 جنيه للشراء، 100.61 للبيع، وفق أسعار

العملات
اليوم.

شيرين راغب

شيرين راغب

4:00 م, الأحد, 14 مايو 23