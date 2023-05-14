أسعار العملات اليوم الأحد 14-5-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

شهدت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الأحد 14-5-2023 انخفاضاً للشراء والبيع في بعض العملات واستقراراً في البعض الآخر بختام عمليات التداول، مقابل الجنيه المصري، وينشر موقع جريدة «المال» في هذا التقرير متوسط أسعار صرف 6 عملات أجنبية وعربية، وهي «الجنيه الإسترليني، واليورو، و الدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي» حسبما جاء بآخر تقرير صادر عن البنك المركزى المصري بمتوسطات أسعار الصرف أمام الجنيه.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.45 جنيه للشراء، 33.57 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.41 جنيه للشراء، 38.54 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.46 جنيه للشراء، 100.81 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك بلوم مصر: 8.11 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.11 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر : 8.23 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 30.88 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتى في البنوك المصرية

بنك بلوم مصر: 8.24 جنيه للشراء، 8.36 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى في البنوك المصرية

بنك مصر: 38.27 جنيه للشراء، 38.68 للبيع.

بنك بلوم مصر: 38.44 جنيه للشراء، 38.67 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 38.37 جنيه للشراء، 38.81 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.27 جنيه للشراء، 38.68 للبيع، بحسب أسعار

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

اليوم.

بنك مصر: 33.36 جنيه للشراء، 33.73 للبيع،

بنك بلوم مصر: 33.92 جنيه للشراء، 34.14 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 33.45 جنيه للشراء، 33.84 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.36 جنيه للشراء، 33.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.60 جنيه للشراء، 100.61 للبيع.

بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، 100.53 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 97.82 جنيه للشراء، 100.93 جنيه للبيع.

بنك مصر: 99.60 جنيه للشراء، 100.61 للبيع، وفق أسعار

اليوم.