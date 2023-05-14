أسعار العملات اليوم الأحد 14-5-2023 ببداية التعاملات في مصر

تباينت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.70 جنيه للشراء، و 33.82 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.86 جنيه للشراء، و 39.00 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.59 جنيه للشراء، و 100.94 للبيع.
وجاءت متوسط أسعار
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع، بحسب أسعار العملات.
البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 33.52 جنيه للشراء، و 33.92 للبيع.
بنك مصر: 33.36 جنيه للشراء، و 33.92 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 33.46 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 33.51 جنيه للشراء، و 33.84 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 38.27 جنيه للشراء، و 38.99 للبيع.
بنك مصر: 38.27 جنيه للشراء، و 38.68 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 38.39 جنيه للشراء، و 38.81 للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 38.44 جنيه للشراء، و 38.81 للبيع، بحسب أسعار العملات.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع، بحسب
البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 99.60 جنيه للشراء، و 100.61 للبيع.
بنك مصر: 99.60 جنيه للشراء، و 100.61 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.86 للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.