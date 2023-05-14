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أسعار العملات اليوم الأحد 14-5-2023 ببداية التعاملات في مصر

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تباين أسعار العملات اليوم

أسعار العملات اليوم الأحد 14-5-2023 ببداية التعاملات في مصر
مايكل سمير

مايكل سمير

8:00 ص, الأحد, 14 مايو 23

تباينت أسعار

العملات
اليوم الأحد 14-5-2023، مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الأسبوعية بعد إنتهاء العطلة الرسمية يومي الجمعة والسبت للبنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، ويستعرض موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن سعر صرف 6 عملات وهي: «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، وفق متوسط السعر في البنك المركزي المصري، وعدد من المواقع الرسمية للبنوك.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.70 جنيه للشراء، و 33.82 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.86 جنيه للشراء، و 39.00 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.59 جنيه للشراء، و 100.94 للبيع.

وجاءت متوسط أسعار

العملات
اليوم بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع، بحسب أسعار العملات.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أسعار العملات
أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.52 جنيه للشراء، و 33.92 للبيع.

بنك مصر: 33.36 جنيه للشراء، و 33.92 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 33.46 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 33.51 جنيه للشراء، و 33.84 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.27 جنيه للشراء، و 38.99 للبيع.

بنك مصر: 38.27 جنيه للشراء، و 38.68 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 38.39 جنيه للشراء، و 38.81 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 38.44 جنيه للشراء، و 38.81 للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

أسعار العملات
أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع، بحسب

أسعار
العملات.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.60 جنيه للشراء، و 100.61 للبيع.

بنك مصر: 99.60 جنيه للشراء، و 100.61 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.86 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

مايكل سمير

مايكل سمير

8:00 ص, الأحد, 14 مايو 23