أسعار العملات اليوم الأحد 14-5-2023 ببداية التعاملات في مصر

تباينت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الأحد 14-5-2023، مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الأسبوعية بعد إنتهاء العطلة الرسمية يومي الجمعة والسبت للبنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، ويستعرض موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن سعر صرف 6 عملات وهي: «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، وفق متوسط السعر في البنك المركزي المصري، وعدد من المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.70 جنيه للشراء، و 33.82 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.86 جنيه للشراء، و 39.00 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.59 جنيه للشراء، و 100.94 للبيع.

وجاءت متوسط أسعار

سعر الدولار في البنوك المصرية

اليوم بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع، بحسب أسعار العملات.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.52 جنيه للشراء، و 33.92 للبيع.

بنك مصر: 33.36 جنيه للشراء، و 33.92 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 33.46 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 33.51 جنيه للشراء، و 33.84 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.27 جنيه للشراء، و 38.99 للبيع.

بنك مصر: 38.27 جنيه للشراء، و 38.68 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 38.39 جنيه للشراء، و 38.81 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 38.44 جنيه للشراء، و 38.81 للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع، بحسب

العملات.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.60 جنيه للشراء، و 100.61 للبيع.

بنك مصر: 99.60 جنيه للشراء، و 100.61 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.86 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.