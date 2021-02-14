أسعار العملات اليوم الأحد 14-2-2021 في مصر

تتيح البوابة الإلكترونية لجريدة المال لقراءها رصد يومي بحركة أسعار العملات الأجنبية والعربية في عدد من البنوك المصرية ، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية.

وتستعرض عبر التقرير التالي أسعار العملات المعلنة على شاشات التداول اللحظي بالبنوك العاملة في السوق في بداية تعاملات اليوم الأحد 14 فبراير 2021

سعر الدولار في البنوك المصرية

في بداية تعاملات اليوم يقدم 12 بنكا أعلى سعر للعملة الأمريكية في السوق المصرية، عند 15.61 جنيه للشراء، كلًا من بنك مصر، وبنك البركة، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك مصر إيران، وبنك قناة السويس والبنك الأهلي المصري، وبنك عوده، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك التنمية الصناعية، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك التعمير والإسكان.

وعلى الجانب الأخر من أقل مستوى للعملة الأمريكية في السوق المحلية تقدم 4 بنوك أخرى أبرزها البنك التجاري الدولي السعر عند عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

أظهر تقرير المال على أسعار العملات اليوم بأن بنك التعمير والإسكان، يتيح أعلى سعر اليورو مسجلًا 18.88 جنيه للشراء. بينما عرض بنك الإسكندرية أدنى سعر لليورو في السوق عند 18.75 جنيه للشراء.

ويقدم البنك الأهلي المصري سعر العملة الأوروبية الموحدة عند مستوى 18.80 جنيه للشراء و19.03 جنيه للبيع.

وبلغت مستويات العملة الأوروبية الموحدة مستوى 18.79 جنيه للشراء و19.02 جنيه للبيع لدى بنك كريدي أجريكول.

سعر الجنيه الاسترليني في البنوك المصرية

وأظهر تقرير جريدة المال على أسعار العملات، وصول أعلى سعر شراء للجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في السوق عند 21.46 جنيه لدى المصرف العربي الدولي.

فيما يقدم بنك البركة الإسلامي أدنى مستوى للعملة الأوروبية عند 21.33 جنيه، وعرض البنك الأهلي المصري، سعر العملة الإنجليزية عند مستوى 21.45 جنيه للشراء و21.66 جنيه للبيع، مقابل 21.36 جنيه للشراء و21.59 جنيه للبيع أمس

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وفيما يخص العملات العربية في بداية تعاملات اليوم، بدأت الريال السعودي أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري أكبر البنوك بالسوق المصرية من حيث الأصول، بقيمة 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

ويقدم بنك المصرف المتحد أقل مستوى للعملة السعودية داخل السوق المصرية في بداية تعاملات اليوم السعر عند 4.02 جنيه للشراء، فيما يقدم بنك المشرق أعلى سعر شراء لعملة المملكة العربية السعودية مقابل الجنيه المصري عند 4.16 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وبدأ بنك أبوظبي الأول تعاملات اليوم سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه عند 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

وافتتح بنك HSBC السعر عند أعلى قيمة للدرهم الإماراتي في السوق المصرية عند 4.25 جنيه للشراء.

وفيما يخص السعر داخل البنوك الحكومية الكبرى العاملة في السوق .. وصل سعر صرف العملة الإماراتية ببنك مصر – ثاني أكبر البنوك الحكومية- إلى مستوى 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.