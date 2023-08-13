أسعار العملات اليوم الأحد 13-8-2023 بنهاية التعاملات

تستعرض بوابة «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا عن أسعار اليوم الأحد 13-8-2023 مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات اليومية، ونرصد سعر صرف 6 عملات وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي».

استقر الدولار والدرهم الإماراتي أما الريال السعودي استقر في معظم البنوك وانخفض قرشا للبيع بعدد قليل من البنوك، وانخفض اليورو والدينار الكويتي والجنيه الإسترليني، وذلك بحسب شاشات التداول وعدد من المواقع الرسمية للبنوك.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، مقابل 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 34.00 جنيه للشراء، مقابل 34.12 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.38 جنيه للشراء، مقابل 39.52 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، مقابل 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.30 جنيه للشراء، مقابل 100.64 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، مقابل 8.42 للبيع.

جاء متوسط أسعار العملات اليوم وفق آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 39.08 جنيه للشراء، مقابل 39.54 للبيع.

بنك مصر: 39.08 جنيه للشراء، مقابل 39.54 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 39.21 جنيه للشراء، مقابل 39.52 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 39.21 جنيه للشراء، مقابل 39.52 للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.72 جنيه للشراء، مقابل 34.13 للبيع.

بنك مصر: 33.72 جنيه للشراء، مقابل 34.13 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 33.83 جنيه للشراء، مقابل 34.12 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 33.83 جنيه للشراء، مقابل 34.12 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.35 جنيه للشراء، مقابل 100.40 للبيع.

بنك مصر: 100.03 جنيه للشراء، مقابل 100.40 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 94.74 جنيه للشراء، مقابل 100.91 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، مقابل 100.67 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، مقابل 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، مقابل 8.39 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، مقابل 8.47 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، مقابل 8.42 للبيع، بحسب أسعار .

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.22 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.16 جنيه للشراء، مقابل 8.26 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.