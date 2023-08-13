أسعار العملات اليوم الأحد 13-8-2023 ببداية التعاملات مقابل الجنيه المصري

تنشر بوابة «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار العملات اليوم الأحد 13-8-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية بالبنوك العاملة بالسوق المصرفية ، ونستعرض سعر صرف 6 عملات وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي».

ويأتي التقرير بحسب آخر تقرير عن متوسط صرف العملات الأجنبية والعربية صادر عن البنك المركزي المصري، بالإضافة لعدد من البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، مقابل 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 34.00 جنيه للشراء، مقابل 34.12 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.38 جنيه للشراء، مقابل 39.52 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، مقابل 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.30 جنيه للشراء، مقابل 100.64 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، مقابل 8.42 للبيع.

جاء متوسط أسعار العملات اليوم وفق آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 33.76 جنيه للشراء، مقابل 34.05 للبيع.

بنك مصر: 33.65 جنيه للشراء، مقابل 33.94 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك الكويت الوطني: 33.83 جنيه للشراء، مقابل 34.12 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.65 جنيه للشراء، مقابل 33.94 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 39.12 جنيه للشراء، مقابل 39.42 للبيع.

بنك مصر: 38.95 جنيه للشراء، مقابل 39.29 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك الكويت الوطني: 39.21 جنيه للشراء، مقابل 39.52 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.95 جنيه للشراء، مقابل 39.29 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، مقابل 8.24 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.22 للبيع، وفق أسعار اليوم.

بنك الكويت الوطني: 8.16 جنيه للشراء، مقابل 8.26 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.22 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، مقابل 100.61 للبيع.

بنك مصر: 100.02 جنيه للشراء، مقابل 100.32 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك الكويت الوطني: 94.74 جنيه للشراء، مقابل 100.91 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.35 جنيه للشراء، مقابل 100.32 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، مقابل 8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، مقابل 8.39 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، مقابل 8.47 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، مقابل 8.39 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.