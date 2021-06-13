أسعار العملات اليوم الأحد 13-6-2021 في البنوك المصرية

مازلت أسعار العملات اليوم الأحد، 13-6-2021 تواصل مسيرة الاستقرار باستثناء اليورو الذي تراجع بشكل طفيف، داخل عدد كبير من البنوك المحلية والأجنبية وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، أمام الجنيه المصري، بحسب آخر التحديثات المعلنة على شاشات التداول اللحظية داخل كل ببنك، بخصوص أسعار العملات في مصر، وتستعرض البوابة الإلكترونية لجريدة المال عبر التقرير التالي أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم، كالآتي:

أسعار العملات بنك مصر

وفي بداية التعاملات .. استقرت مستويات سعر صرف العملة الخضراء أمام الجنيه داخل بنك مصر عند 15.58 و15.68 جنيه للشراء والبيع، ، ويتداول سعر اليورو أمام العملة المحلية، 18.84 جنيه للشراء و19.12 جنيه للبيع، كما سجل سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري 21.93 جنيه للشراء و22.22 البيع، والريال عند مستوى سعري 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، وجاء سعر الدرهم أمام الجنيه قرب 4.245 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، في بنك مصر.

أسعار العملات البنك الأهلي

وداخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية العاملة بالسوق المصري سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع، ووصل اليورو أمام الجنيه، 18.84 جنيه للشراء و19.12 جنيه للبيع، كما بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، ووصل سعر الدرهم الإماراتي أمام نظيره المحلي، 4.25 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

أسعار العملات في شركات الصرافة

حافظت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي على استقراره أمام الجنيه، عند 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع، ويتيح سعر اليورو أمام الجنيه، عند 18.93 جنيه للشراء و19.12 جنيه للبيع، ووصل مستوى سعر الجنيه الاسترليني إلى 21.935 جنيه للشراء و22.22 جنيه للبيع، سجل سعر الريال السعودى عند 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع وبلغ سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، عند 4.245 و4.27 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

أسعار العملات CIB البنك التجاري الدولي

فيما يقدم البنك التجاري الدولي سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، 15.62 و15.72 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، وسجل سعر اليورو أمام الجنيه، عند 19.01 و19.21 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، كما يتيح سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام نظيره المصري، عند 22.08 و22.31 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، صباح اليوم، وبلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، يتداول سعر الريال أمام الجنيه.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

ووفقاً تقرير المال على متوسطات اسعار العملات المعلنة على موقع البنك المركزي جاء سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه قرب 15.6 و15.7 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بينما بلغ حقق سعر اليورو أمام الجنيه، 18.99 جنيه للشراء و19.11 جنيه للبيع، على الجانب الآخر جاء سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري بالبنك المركزى عند 22 و22.15 جنيه للشراء والبيع، ووصل سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري، عند 4.16 و4.186 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

أسعار العملات فى بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار أمام الجنيه ببنك الإسكندرية عند 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع،كما سجل سعر اليورو أمام الجنيه، 18.92 جنيه للشراء و19.12 جنيه للبيع، وويستعرض البنك سعر الجنيه الاسترليني عند 21.92 جنيه للشراء و22.16 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري 4.10 و4.18 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، وبلعت مستويات الدرهم الإماراتي عند و4.23 جنيه للشراء و4.27 جنيه البيع.

أسعار العملات فى البنك العربي الأفريقي

داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، إلى 15.6 للشراء و15.7 جنيه للبيع، فيما وصل سعر اليورو أمام الجنيه، 18.94 جنيه للشراء و19.14 جنيه للبيع، فيما وصل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، وصل إلى 4.19 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، وجاءت مستويات سعر الجنيه الاسترليني أمام نظيره المصري، 21.96 جنيه للشراء و22.25 جنيه للبيع، ووصلت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، 4.05 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.