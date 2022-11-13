أسعار العملات اليوم الأحد 13-11-2022 بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

سجلت أسعار العملات اليوم الأحد 13-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصرى، ارتفاعا كبيرا في اليورو، وطفيفا في الجنيه الإسترليني، وتباينا للدينار الكويتي، واستقرارا للدولار والدرهم الإماراتي والريال السعودي، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف 6 عملات وهي: «الدولار، واليورو، الجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، وفقا لشاشات التداول اللحظية ومواقع البنوك الرسمية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.36 جنيه للشراء، و 24.44 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 25.22 جنيه للشراء، و 25.31 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 28.83 جنيه للشراء، و 28.93 للبيع

سعر الريال السعودي اليوم: 6.48 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 79.19 جنيه للشراء، و 79.47 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.63 جنيه للشراء، و 6.65 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

مصرف أبو ظبى الإسلامى: 24.42 جنيه للشراء، و 24.45 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 24.34 جنيه للشراء، و 24.39 للبيع.

البنك العربى الإفريقى: 24.38 جنيه للشراء، و 24.45 للبيع.

بنك مصر: 24.34 جنيه للشراء، و 24.39 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك البركة: 24.33 جنيه للشراء، و 24.51 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 24.73 جنيه للشراء، و 25.27 للبيع.

بنك مصر: 24.73 جنيه للشراء، و 25.27 للبيع.

بنك قناة السويس: 24.74 جنيه للشراء، و 25.34 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الاهلى الكويتى: 28.48 جنيه للشراء، و 28.84 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 28.35 جنيه للشراء، و 28.91 للبيع.

بنك مصر: 28.35 جنيه للشراء، و 28.91 للبيع.

المصرف العربى الدولى: 28.43 جنيه للشراء، و 28.81 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 6.47 جنيه للشراء، و 6.48 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 6.47 جنيه للشراء، و 6.48 للبيع.

بنك الإسكندرية: 6.45 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع.

البنك التجارى الدولى: 6.47 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك المصرى الخليجى: 75.70 جنيه للشراء، و 79.71 للبيع.

بنك مصر: 76.38 جنيه للشراء، و 79.49 للبيع.

البنك الوطنى الكويتى: 74.71 جنيه للشراء، و 79.89 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 76.30 جنيه للشراء، و 79.49 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الاهلى القطرى: 6.60 جنيه للشراء، و 6.65 للبيع.

بنك الاستثمار العربى: 6.63 جنيه للشراء، و 6.65 للبيع

بنك مصر: 6.63 جنيه للشراء، و 6.64 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.63 جنيه للشراء، و 6.64 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.