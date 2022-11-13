أسعار العملات اليوم الأحد 13-11-2022 ببداية التعاملات في مصر

سجلت أسعار العملات اليوم الأحد 13-11-2022، ببداية التعاملات في البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، تبياينًا نسبيًا مع عودة البنوك للعمل بعد إنتهاء العطلة الرسمية يومي الجمعة والسبت، ويرصد موقع «جريدة المال» أسعار 6 عملات عربية وأجنبية وهي: «الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، و الدينار الكويتي»، وفق متوسط أسعار العملات بالبنك المركزي المصري، وعدد من البنوك الحكومية والعربية والإسلامية والخاصة والأجنبية، بحسب شاشات التداول.
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 24.36 جنيه للشراء، و 24.44 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 24.23 جنيه للشراء، و 24.32 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 27.75 جنيه للشراء، و 27.85 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 6.47 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.63 جنيه للشراء، و 6.65 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 78.75 جنيه للشراء، و 79.02 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري.
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 24.34 جنيه للشراء، و 24.39 للبيع.
بنك مصر: 24.34 جنيه للشراء، و 24.39 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 24.39 جنيه للشراء، و 24.44 للبيع.
البنك العربي الإفريقي: 24.36 جنيه للشراء، و 24.43 للبيع، وفق أسعار العملات.
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك مصر: 24.73 جنيه للشراء، و 25.27 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 24.79 جنيه للشراء، و 25.32 للبيع.
البنك العربي الإفريقي: 24.75 جنيه للشراء، و 25.31 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 24.73 جنيه للشراء، و 25.27 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 28.35 جنيه للشراء، و 28.91 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 28.40 جنيه للشراء، و 28.97 للبيع.
بنك مصر: 28.35 جنيه للشراء، و 28.91 للبيع.
البنك العربي الإفريقي: 28.37 جنيه للشراء، و 28.95 للبيع، بحسب أسعار العملات.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك العربي الإفريقي: 6.32 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 6.47 جنيه للشراء، و 6.48 للبيع.
بنك مصر: 6.47 جنيه للشراء، و 6.48 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 6.47 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
بنك الكويت الوطني: 6.56 جنيه للشراء، و 6.69 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 6.63 جنيه للشراء، و 6.64 للبيع.
بنك الإسكندرية: 6.62 جنيه للشراء، و 6.65 للبيع.
بنك مصر: 6.63 جنيه للشراء، و 6.64 للبيع، وفق أسعار العملات.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 76.30 جنيه للشراء، و 79.49 للبيع.
بنك مصر: 76.38 جنيه للشراء، و 79.49 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 76.92 جنيه للشراء، و 79.66 للبيع.
البنك العربي الإفريقي: 75.97 جنيه للشراء، و 83.36 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.