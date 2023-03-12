أسعار العملات اليوم الأحد 12-3-2023 مقابل الجنيه بمستهل التعاملات البنكية

شهدت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الأحد 12-3-2023، مقابل الجنيه المصري، بمستهل التعاملات بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، في أولي أيام العمل الإسبوعية، تباين بين الارتفاع والانخفاض في سعري الشراء والبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» في التقرير التالى سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهم: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي»، بحسب شاشات التداول اللحظية و المواقع الرسمية، للبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.58 جنيه للشراء، و 32.68 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 36.64 جنيه للشراء، و 36.77 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.30 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك التجارى الدولى: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 32.51 جنيه للشراء، و 33.00 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.51 جنيه للشراء، و 33.00 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 32.66 جنيه للشراء، و 33.11 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 32.80 جنيه للشراء، و 32.96 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 36.62 جنيه للشراء، و 33.36 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 36.62 جنيه للشراء، و 37.36 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 36.73 جنيه للشراء، و 37.49 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 36.73 جنيه للشراء، و 37.48 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

بنك قناة السويس: 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 8.13 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، بحسب أسعار

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

اليوم.

بنك مصر: 96.80 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 96.78 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، و 100.96 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.37 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك البركة: 8.28 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.