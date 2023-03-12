أسعار العملات اليوم الأحد 12-3-2023 مقابل الجنيه بمستهل التعاملات البنكية

شهدت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 32.58 جنيه للشراء، و 32.68 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 36.64 جنيه للشراء، و 36.77 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.30 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار في البنوك المصرية
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
البنك التجارى الدولى: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك مصر: 32.51 جنيه للشراء، و 33.00 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 32.51 جنيه للشراء، و 33.00 للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 32.66 جنيه للشراء، و 33.11 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 32.80 جنيه للشراء، و 32.96 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
بنك مصر: 36.62 جنيه للشراء، و 33.36 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 36.62 جنيه للشراء، و 37.36 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 36.73 جنيه للشراء، و 37.49 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 36.73 جنيه للشراء، و 37.48 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
بنك مصر: 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.
البنك الأهلى المصري: 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.
بنك قناة السويس: 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
البنك الأهلي القطري: 8.13 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، بحسب أسعار
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
بنك مصر: 96.80 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 96.78 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.
بنك الاستثمار العربي: 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، و 100.96 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.37 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.
بنك البركة: 8.28 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.