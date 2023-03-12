أسعار العملات اليوم الأحد 12-3-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

تباينت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الأحد 12-3-2023 فى سعري الشراء والبيع أمام الجنيه المصري بنهاية التعاملات المسائية، وينشر موقع جريدة «المال» التقرير التالي بأحدث قائمة لأسعار الصرف لعدد 6 عملات أجنبية وعربية وهي «الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي» استناداً لمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن البنك المركزي المصري، ووفقاً لجولة بين شاشات التداول اللحظي بفروع البنوك.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.82 جنيه للشراء، 32.93 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.09 جنيه للشراء، 37.22 للبيع

سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.49 جنيه للشراء، 100.84 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

اليوم.

البنك الأهلى المصري: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 8.02 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 8.16 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.51 جنيه للشراء، 33.00 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 32.61 جنيه للشراء، 33.11 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 32.62 جنيه للشراء، 33.11 للبيع.

بنك مصر: 32.51 جنيه للشراء، 33.00 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 96.78 جنيه للشراء، 100.63 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 95.51 جنيه للشراء، 102.98 جنيه للبيع.

بنك أبو ظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، 100.86 جنيه للبيع.

بنك مصر: 96.80 جنيه للشراء، 100.63 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك أبو ظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.37 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، 8.43 للبيع، وفق أسعار

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

اليوم.

البنك الأهلي المصري: 36.62 جنيه للشراء، 37.36 للبيع.

بنك مصر: 36.62 جنيه للشراء، 37.36 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 36.73 جنيه للشراء، 37.48 جنيه للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 36.73 جنيه للشراء، 37.48 جنيه للبيع.