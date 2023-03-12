أسعار العملات اليوم الأحد 12-3-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

تباينت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 32.82 جنيه للشراء، 32.93 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.09 جنيه للشراء، 37.22 للبيع
سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.49 جنيه للشراء، 100.84 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصري: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.
بنك أبو ظبي التجاري: 8.02 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 8.16 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر اليورو في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 32.51 جنيه للشراء، 33.00 للبيع.
بنك أبو ظبي التجاري: 32.61 جنيه للشراء، 33.11 للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 32.62 جنيه للشراء، 33.11 للبيع.
بنك مصر: 32.51 جنيه للشراء، 33.00 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 96.78 جنيه للشراء، 100.63 للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 95.51 جنيه للشراء، 102.98 جنيه للبيع.
بنك أبو ظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، 100.86 جنيه للبيع.
بنك مصر: 96.80 جنيه للشراء، 100.63 للبيع.
سعر الدولار في البنوك المصرية
بنك أبو ظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.37 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.
بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.
بنك أبو ظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، 8.43 للبيع، وفق أسعار
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 36.62 جنيه للشراء، 37.36 للبيع.
بنك مصر: 36.62 جنيه للشراء، 37.36 للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 36.73 جنيه للشراء، 37.48 جنيه للبيع.
بنك أبو ظبي التجاري: 36.73 جنيه للشراء، 37.48 جنيه للبيع.