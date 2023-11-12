أسعار العملات اليوم الأحد 12-11-2023 مقابل الجنيه المصري بالختام

سجلت أسعار اليوم الأحد 12-11-2023، تباين بالشراء والبيع مقابل الجنيه المصري في ختام أول أيام العمل الأسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، بينما استقر الدولار والريال والدرهم، وتعرض بوابة جريدة المال متوسطات أسعار 6 عملات عربية وأجنبية وهي:« الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدرهم الإماراتي و الدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي» وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات سلة العملات مقابل العملة المحلية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.94 جنيه للشراء، و 33.05 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.69 جنيه للشراء، و 37.82 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.83 جنيه للشراء، و 100.18 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

جاء متوسط أسعار العملات بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك كريدي اجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.77 جنيه للشراء، و 32.98 للبيع.

بنك مصر: 32.77 جنيه للشراء، و 30.98 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 32.81 جنيه للشراء، و 33.09 للبيع.

بنك كريدي اجريكول مصر: 32.87 جنيه للشراء، و 33.09 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 37.47 جنيه للشراء، و 37.75 للبيع.

بنك مصر: 37.47 جنيه للشراء، و 37.75 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 37.50 جنيه للشراء، و 37.87 للبيع.

بنك كريدي اجريكول مصر: 37.59 جنيه للشراء، و 37.87 للبيع، وفق أسعار اليوم.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك كريدي اجريكول مصر: 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 98.93 جنيه للشراء، و 99.89 للبيع.

بنك مصر: 99.60 جنيه للشراء، و 99.89 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 97.73 جنيه للشراء، و 100.22 للبيع.

بنك كريدي اجريكول مصر: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك كريدي اجريكول مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار اليوم.