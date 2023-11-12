أسعار العملات اليوم الأحد 12-11-2023 ببداية التعاملات في مصر

سجلت أسعار العملات اليوم الأحد 12-11-2023، في بداية التعاملات اليومية بالبنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية تباين الدينار الكويتي و انخفاض كلًا من اليورو والجنيه الإسترليني، واستقر البعض الآخر مثل الدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي.

وينشر موقع جريدة المال في التقرير التالي سعر صرف وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في الأفرع وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.96 جنيه للشراء، و 33.07 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.80 جنيه للشراء، و 37.93 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.82 جنيه للشراء، و 100.16 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

جاء متوسط أسعار العملات بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.77 جنيه للشراء، و 32.98 للبيع.

بنك مصر: 32.77 جنيه للشراء، و 30.98 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 32.87 جنيه للشراء، و 33.10 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 32.89 جنيه للشراء، و 33.09 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 37.47 جنيه للشراء، و 37.75 للبيع.

بنك مصر: 37.47 جنيه للشراء، و 37.75 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 37.60 جنيه للشراء، و 37.87 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 37.60 جنيه للشراء، و 37.85 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفق أسعار .

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 98.93 جنيه للشراء، و 99.89 للبيع.

بنك مصر: 99.60 جنيه للشراء، و 99.89 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.21 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، و 100.33 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.