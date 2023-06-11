أسعار العملات اليوم الأحد 11-6-2023 أمام الجنيه

أظهرت التعاملات الصباحية داخل البنوك العاملة في السوق المحلية تباين أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الأحد 11-6-2023 مقابل الجنيه المصري، في بداية الأسبوع الجاري، و يعرض المال نيوز تقرير بآخر التحديثات على أسعار العملات العربية والأجنبية ويضم 6 عملات هي «الجنيه الإسترليني، واليورو، و الدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي»، الصادر عن البنك المركزي المصري المنشور على موقعه الإلكتروني.

عرض الموقع الرسمي للبنك المركزي متوسط أسعار العملات اليوم عند:

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.22 جنيه للشراء، 100.60 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.42 جنيه للشراء، 38.55 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 33.08 جنيه للشراء، 33.19 للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم عند مستويات: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع،

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه بالبنك الأهلي المصري : 99.45 جنيه للشراء، 100.41 للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي داخل بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، 100.87 للبيع.

بلغ سعر العملة الكويتية ببنك مصر أمام الجنيه عند: 100.13 جنيه للشراء، 100.41 للبيع.

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، 100.78 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي بمصرف أبوظبي الإسلامي ، 8.24 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة أمام الجنيه بالبنك الأهلي الكويتي : 8.23 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

المصرف العربي الدولي يعرض سعر الريال عند: 8.22 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال أمام الجنيه ببنك المصرف المتحد: 7.95جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وصل سعر الدرهم الإماراتي بمصرف أبوظبي الإسلامي : 8.41 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي ببنك كريدي أجريكول : 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع

سعر الدرهم ببنك أبوظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، 8.43 للبيع.

سعر الدرهم بميد بنك عند : 8.27 جنيه للشراء، 8.43 للبيع، وفق أسعار

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

اليوم.

سعر الجنيه الاستريليني بمصرف أبوظبي الإسلامي عند : 38.72 جنيه للشراء، 38.96 للبيع.

سعر العملة الإنجليزية ببنك قناة السويس: 38.66 جنيه للشراء، 38.96 للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني بالبنك التجاري الدولي: 38.67 جنيه للشراء، 38.96 للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني داخل بنك بلوم: 38.23 جنيه للشراء، 38.57 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سعر اليورو أمام الجنيه بمصرف أبوظبي الإسلامي : 33.18 جنيه للشراء، 33.37 للبيع.

سعر اليورو أمام الجنيه بالمصرف العربي الدولي: 33.15 جنيه للشراء، 33.37 للبيع.

سعر اليورو ببنك الاسكندرية: 33.14 جنيه للشراء، 33.38 للبيع.

سعر اليورو أمام الجنيه ببنك الاستثمار العربي: 33.14 جنيه للشراء، 33.37 للبيع،

سعر الدولار في البنوك المصرية

سعر الدولار بمصرف أبوظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر دولار بميد بنك: 30.88 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري : 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر الدرهم ببنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار

اليوم.