أسعار العملات اليوم الأحد 11-6-2023 أمام الجنيه

أظهرت التعاملات الصباحية داخل البنوك العاملة في السوق المحلية تباين أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
عرض الموقع الرسمي للبنك المركزي متوسط أسعار العملات اليوم عند:
متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.22 جنيه للشراء، 100.60 للبيع.
متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.42 جنيه للشراء، 38.55 للبيع.
متوسط سعر اليورو اليوم: 33.08 جنيه للشراء، 33.19 للبيع.
متوسط سعر الدولار اليوم عند مستويات: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع،
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه بالبنك الأهلي المصري : 99.45 جنيه للشراء، 100.41 للبيع.
سجل سعر الدينار الكويتي داخل بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، 100.87 للبيع.
بلغ سعر العملة الكويتية ببنك مصر أمام الجنيه عند: 100.13 جنيه للشراء، 100.41 للبيع.
وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، 100.78 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
سعر الريال السعودي بمصرف أبوظبي الإسلامي ، 8.24 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر عملة المملكة أمام الجنيه بالبنك الأهلي الكويتي : 8.23 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
المصرف العربي الدولي يعرض سعر الريال عند: 8.22 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر الريال أمام الجنيه ببنك المصرف المتحد: 7.95جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
وصل سعر الدرهم الإماراتي بمصرف أبوظبي الإسلامي : 8.41 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي ببنك كريدي أجريكول : 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع
سعر الدرهم ببنك أبوظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، 8.43 للبيع.
سعر الدرهم بميد بنك عند : 8.27 جنيه للشراء، 8.43 للبيع، وفق أسعار
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
سعر الجنيه الاستريليني بمصرف أبوظبي الإسلامي عند : 38.72 جنيه للشراء، 38.96 للبيع.
سعر العملة الإنجليزية ببنك قناة السويس: 38.66 جنيه للشراء، 38.96 للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني بالبنك التجاري الدولي: 38.67 جنيه للشراء، 38.96 للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني داخل بنك بلوم: 38.23 جنيه للشراء، 38.57 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
سعر اليورو أمام الجنيه بمصرف أبوظبي الإسلامي : 33.18 جنيه للشراء، 33.37 للبيع.
سعر اليورو أمام الجنيه بالمصرف العربي الدولي: 33.15 جنيه للشراء، 33.37 للبيع.
سعر اليورو ببنك الاسكندرية: 33.14 جنيه للشراء، 33.38 للبيع.
سعر اليورو أمام الجنيه ببنك الاستثمار العربي: 33.14 جنيه للشراء، 33.37 للبيع،
سعر الدولار في البنوك المصرية
سعر الدولار بمصرف أبوظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر دولار بميد بنك: 30.88 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري : 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
سعر الدرهم ببنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار