أسعار العملات اليوم الأحد 11-12-2022 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات البنكية

شهدت أسعار العملات اليوم الأحد 11-12-2022، مقابل الجنيه المصرى، فى نهاية التعاملات البنكية، تباينًا لسعر الدينار الكويتي، واستقرار سعر الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي، وارتفاع لسعر اليورو والجنيه الاسترليني، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ويقدم موقع «المال» في التقرير التالي أسعار صرف 6 عملات وهي: «الدولار، واليورو ، الجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي »، وفقا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والأجنبية والعربية والإسلامية المختلفة.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.56 جنيه للشراء، و 24.64 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 25.87 جنيه للشراء، و 25.96 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 30.10 جنيه للشراء، و 30.21 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.53 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 80.09 جنيه للشراء، و 80.36 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.68 جنيه للشراء، و 6.71 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 24.54 جنيه للشراء، و 24.59 للبيع.

بنك مصر: 24.54 جنيه للشراء، و 24.59 للبيع.

البنك التجارى الدولى: 24.58 جنيه للشراء، و 24.64 للبيع.

بنك الإسكندرية: 24.60 جنيه للشراء، و 24.65 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 25.78 جنيه للشراء، و 26.03 للبيع.

بنك مصر: 25.78 جنيه للشراء، و 26.09 للبيع

بنك التعمير والإسكان: 25.84 جنيه للشراء، و 26.09 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 25.86 جنيه للشراء، و 26.10 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 29.95 جنيه للشراء، و 30.29 للبيع.

بنك مصر: 29.95 جنيه للشراء، و 30.29 للبيع.

بنك الكويت الوطنى: 29.97 جنيه للشراء، و 30.37 للبيع.

المصرف المتحد: 29.97 جنيه للشراء، و 30.37 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 6.52 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

بنك مصر: 6.52 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

بنك قناة السويس: 6.50 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

بنك الأهلي القطري: 6.53 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

اسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 77.20 جنيه للشراء، و 80.20 للبيع.

بنك مصر: 77.37 جنيه للشراء، و 80.20 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 77.99 جنيه للشراء، و 80.40 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 76.71 جنيه للشراء، و 80.40 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 6.68 جنيه للشراء، و 6.69 للبيع.

بنك مصر: 6.68 جنيه للشراء، و 6.69 للبيع.

بنك كريدي أجريكول-مصر: 6.66 جنيه للشراء، و 6.71 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 6.64 جنيه للشراء، و 6.71 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.