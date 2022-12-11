تباينت أسعار العملات اليوم الأحد 11-12-2022 في بداية التعاملات البنكية اليومية في غالبية البنوك، وذلك في أول أيام استئناف عمل القطاع المصرفي المصري، وتنشر جريدة المال في سطور تقرير تفصيلي يستعرض ما ترصده 5 بنوك حكومية وخاصة وعربية وأجنبية، عن حركة تداول 6 عملات أمام الجنيه المصري وهي: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي، الريال السعودي»، بالإضافة إلى ما يعرضه موقع البنك المركزي المصري حول متوسط سعر الصرف.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.56 جنيه للشراء، 24.64 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.53 جنيه للشراء، 6.55 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر اليورو اليوم: 25.83 جنيه للشراء، 25.92 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 80.01 جنيه للشراء، 80.28 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.88 جنيه للشراء، 29.98 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.68 جنيه للشراء، 6.70 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك

المصرف المتحد: 24.55 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 24.54 جنيه للشراء، 24.59 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك مصر: 24.54 جنيه للشراء، 24.59 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.58 جنيه للشراء، 24.64 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك

المصرف المتحد: 25.78 جنيه للشراء، 26.08 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 25.82 جنيه للشراء، 26.08 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 25.78 جنيه للشراء، 26.03 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 25.78 جنيه للشراء، 26.03 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك

بنك مصر: 29.95 جنيه للشراء، 30.29 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.00 جنيه للشراء، 30.36 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 29.95 جنيه للشراء، 30.29 للبيع، وفق أسعار العملات.

المصرف المتحد: 29.95 جنيه للشراء، 30.36 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

البنك التجاري الدولي: 77.52 جنيه للشراء، 80.35 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

المصرف المتحد: 74.36 جنيه للشراء، 80.32 للبيع.

بنك مصر: 77.37 جنيه للشراء، 80.20 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 77.20 جنيه للشراء، 80.20 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

المصرف المتحد: 6.54 جنيه للشراء، 6.70 للبيع.

بنك مصر: 6.68 جنيه للشراء، 6.69 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.68 جنيه للشراء، 6.69 للبيع، وفق أسعار العملات.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.70 جنيه للشراء، 6.71 للبيع.

أسعار العملات

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

بنك مصر: 6.52 جنيه للشراء، 6.54 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك التجاري الدولي: 6.52 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

المصرف المتحد: 6.33 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.52 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.