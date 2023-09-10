أسعار العملات اليوم الأحد 10-9-2023 مقابل الجنيه بمستهل تعاملات البنوك

حققت أسعار اليوم الأحد 10-9-2023، ارتفاعًا مقابل الجنيه المصري، في مستهل التعاملات البنكية بأولى أيام العمل الإسبوعية للبنوك العربية والإسلامية والأجنبية والمصرية المختلفة، بينما استقر الدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي والريال السعودي، ويعرض موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالى سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهم: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي»، وفقا للمواقع الرسمية، وشاشات التداول اللحظية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.02 جنيه للشراء، و 33.13 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.43 جنيه للشراء، و 38.57 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.96 جنيه للشراء، و 100.31 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.88 جنيه للشراء، و 33.14 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 32.98 جنيه للشراء، و33.25 للبيع.

بنك مصر: 32.88 جنيه للشراء، و 33.14 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 32.99 جنيه للشراء، و33.24 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.28 جنيه للشراء، و 38.60 للبيع.

المصرف المتحد: 38.22 جنيه للشراء، و38.73 للبيع.

بنك مصر: 38.28 جنيه للشراء، و 38.60 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 38.41 جنيه للشراء، و38.73 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 8.20 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.07 جنيه للشراء، و 100.03 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، و100.37 للبيع.

بنك مصر: 99.75 جنيه للشراء، و100.03 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، و100.35 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، و8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

ميد بنك: 8.27 جنيه للشراء، و8.43 للبيع، وفق أسعار اليوم.