أسعار العملات اليوم الأحد 10-9-2023 في ختام التعاملات

شهدت أسعار اليوم الأحد 10-9-2023 حالة من التباين أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات على شاشات التداولات اللحظية ومواقع البنوك الإلكترونية في آخر تحديثاته، ليحافظ كل من الدولار الأمريكي والريال السعودي والدرهم الإماراتي على مستواهما، فيما ارتفع كل من الدينار الكويتي والجنيه الاسترليني واليورو الأوروبي مقارنة بالأسعار المعلنة الخميس الماضي، لتعرض “المال” في تقريرها التالي آخر تحديثات سعري شراء وبيع العملات العربية والأجنبية، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

عرض البنك المركزي المصري في آخر تحديث له أسعار العملات اليوم على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.99 جنيه للشراء، و 33.11 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.44 جنيه للشراء، و 38.58 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.92 جنيه للشراء، و 100.27 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع

المصرف المتحد : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع، بحسب أسعار العملات على مواقع البنوك الإلكترونية.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.88 جنيه للشراء، و 33.14 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 32.98 جنيه للشراء، و 33.25 للبيع

بنك المصرف المتحد: 32.82 جنيه للشراء، و 33.24 للبيع.

بنك مصر: 32.88 جنيه للشراء، و 33.14 للبيع، وفق أسعار العملات على مواقع البنوك الإلكترونية

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.28 جنيه للشراء، و 38.60 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 38.40 جنيه للشراء، و 38.74 للبيع.

بنك المصرف المتحد: 38.22 جنيه للشراء، و 38.63 للبيع.

بنك مصر: 38.28 جنيه للشراء، و 38.60 للبيع، وفق أسعار على مواقع البنوك في مصر.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك المصرف المتحد: 8.22 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع، بحسب أسعار العملات على مواقع البنوك الإلكترونية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك المصري الخليجي:8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، وفق أسعار في مصر.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.07 جنيه للشراء، و 100.03 للبيع.

البنك المصري الخليجي : 99.97 جنيه للشراء، و 100.33 للبيع.

بنك المصرف المتحد: 96.03 جنيه للشراء، و102.51 للبيع،

بنك مصر: 99.75 جنيه للشراء، و 100.03 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.