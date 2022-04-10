أظهرت شاشات التداول اللحظية استقرار أسعار صرف العملات اليوم الأحد 10 أبريل 2022، بصورة جماعية مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق، ويرصد التقرير أسعار العملات، ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

ومن ناحية أخرى أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.84 جنيه للشراء، و20.04 للبيع.

وأظهرت التعاملات الصباحية وصول صرف سعر الريال السعودي إلى 4.86 جنيه للشراء، و4.89 للبيع، بلغ سعر الدولار أمام الجنيه 18.24 جنيه، و18.34 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

كما بينت التعاملات الصباحية داخل فروع بنك قناة السويس وصول شراء وبيع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند 18.22 جنيه للشراء، و18.32 للبيع، طبقًا لأحدث، وبلغ سعر صرف اليورو 20.08 جنيه للشراء، و20.28 للبيع.

أسعار العملات

واستقر سعر شراء وبيع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.83 جنيه للشراء، و4.88 للبيع.

وجاءت مستويات شراء وبيع الجنيه الاسترليني عند 23.82 جنيه للشراء، و24.04 للبيع.

أسعار العملات في شركة مصر للصرافة

أظهرت شاشات التداول وصول سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند 18.23 جنيه للشراء، و18.33 جنيه للبيع.

كما جاءت مستويات سعر الجنيه الإسترليني إلى 23.68 جنيه للشراء و24.11 للبيع، داخل شركات مصر للصرافة.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

أظهرت شاشات التداول اللحظية وصول سعر اليورو داخل أكبر البنوك الحكومية البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 19.84 جنيه للشراء، و20.04 للبيع.

ووصلت مستويات سعر الدولار أمام الجنيه في ختام التعاملات إلى 18.24 جنيه، و18.34 للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي.

ووصلت مستويات سعر صرف سعر الريال السعودي إلى 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع.