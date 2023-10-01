أسعار العملات اليوم الأحد 1-10-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات البنكية

شهدت أسعار اليوم الأحد 1-10-2023 ، مقابل الجنيه المصري، في ختام التعاملات البنكية، بأول أيام عمل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، استقرار الدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي والريال السعودي، ويستعرض موقع «المال» في التقرير التالى سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهي: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الرسمية، وشاشات التداول اللحظية للبنوك العربية والمصرية والإسلامية والأجنبية المختلفة.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.61 جنيه للشراء، و 32.75 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.61 جنيه للشراء، و 37.75 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.79 جنيه للشراء، و 100.14 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 32.46 جنيه للشراء، و32.75 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.46 جنيه للشراء، و32.75 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 32.59 جنيه للشراء، و32.83 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 32.57 جنيه للشراء، و32.86 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 37.45 جنيه للشراء، و37.85 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.45 جنيه للشراء، و37.85 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 37.45 جنيه للشراء، و37.85 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 37.57 جنيه للشراء، و37.97 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.56 جنيه للشراء، و99.88 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 98.89 جنيه للشراء، و99.88 للبيع.

بنك سايب: 99.80 جنيه للشراء، و100.20 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

ميد بنك: 8.27 جنيه للشراء، و8.43 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، و8.43 للبيع، وفق أسعار اليوم.